https://sarabic.ae/20250820/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق-1103938041.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 42 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليل. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T04:58+0000
2025-08-20T04:58+0000
2025-08-20T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 20 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"غيران -2" الروسية تستهدف نقطة عسكرية أوكرانية في تشيرنيغيف... فيديو
https://sarabic.ae/20250819/نمر-روسي-متعدد-المهام-معلومات-عن-مدرعة-في-بي-كيه-الخارقة-1103913679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 42 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 20 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".
تم تدمير 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وأوريول وسمولينسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كراسنودار وليبيتسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.