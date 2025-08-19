"غيران -2" الروسية تستهدف نقطة عسكرية أوكرانية في تشيرنيغيف... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenseالدفاع الروسية: تدمير نقطة عسكرية أوكرانية في تشيرنيغيف باستخدام مسيرات "غيران-2"
© Photo / Russian Ministry of Defense
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر استهداف القوات الروسية لنقطة متقدمة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيرينو في مقاطعة تشيرنيغيف، باستخدام طائرات مسيّرة من طراز "غيران-2" الروسية.
ويظهر في الفيديو لقطات للضربات التي أسفرت عن تدمير مركبة تابعة للوحدات المستهدفة، ما أدى إلى انفجار قوي في الموقع.
📹 الدفاع الروسية: تدمير نقطة عسكرية أوكرانية في تشيرنيغيف باستخدام مسيرات "غيران-2"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 19, 2025
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على مصفاة نفط تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في دونباس.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.