نمر روسي متعدد المهام.. معلومات عن مدرعة "في بي كيه" الخارقة
تمتلك روسيا رابع أضخم قوة مدرعة في العالم تضم نحو 132 ألف مركبة من طرازات مختلفة كل منها مصمم للقيام بمجموعة متنوعة من المهام ويشمل ذلك مركبات قتالية ومركبات
وتعد "في بي كيه - 233136" إحدى طرازات مركبات النمر الروسية المدرعة، التي تطورها لروسيا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه المركبة مصممة لنقل الجنود ومرافقة قوات المشاة ودعم الوحدات العسكرية والدوريات، وتعتمد في قوتها النيرانية على تسليح الجنود الذين تحملهم.كما يمكن لهذه المركبة تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والعديد من المهام الخاصة بفضل تصميمها الذي يمكنها من العمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.المواصفات الفنيةوتستطيع المركبة الروسية اجتياز خنادق عرضها نصف متر، كما يصل إجمالي حمولتها بالطاقم إلى 9 أفرا، بينما يقدر وزنها دون طاقم أو جنود بـ 6.9 طن. ويقول الموقع إن هذا النوع من المركبات المدرعة يجمع بين قدرته على نقل الجنود والسرعة الكبيرة والأداء العالي دون أن يكون لذلك تأثير على المساحة المخصصة للقوات داخل المركبة.
تمتلك روسيا رابع أضخم قوة مدرعة في العالم تضم نحو 132 ألف مركبة من طرازات مختلفة كل منها مصمم للقيام بمجموعة متنوعة من المهام ويشمل ذلك مركبات قتالية ومركبات نقل الجنود ومركبات متعددة المهام.
وتعد "في بي كيه - 233136" إحدى طرازات مركبات النمر الروسية المدرعة، التي تطورها لروسيا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذه المركبة مصممة لنقل الجنود ومرافقة قوات المشاة ودعم الوحدات العسكرية
والدوريات، وتعتمد في قوتها النيرانية على تسليح الجنود الذين تحملهم.
كما يمكن لهذه المركبة تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والعديد من المهام الخاصة
بفضل تصميمها الذي يمكنها من العمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.
الوزن بالحمولة والوقود: 8.08 طن.
الحمولة: 6 أفراد إضافة إلى الطاقم.
الارتفاع عن سطح الأرض: 40 سم.
السرعة القصوى على الطرق: 120 كلم/ ساعة.
وتستطيع المركبة الروسية
اجتياز خنادق عرضها نصف متر، كما يصل إجمالي حمولتها بالطاقم إلى 9 أفرا، بينما يقدر وزنها دون طاقم أو جنود بـ 6.9 طن.
ويقول الموقع إن هذا النوع من المركبات المدرعة يجمع بين قدرته على نقل الجنود والسرعة الكبيرة والأداء العالي دون أن يكون لذلك تأثير على المساحة المخصصة للقوات داخل المركبة.