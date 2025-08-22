https://sarabic.ae/20250822/بوتين-يصل-إلى-ساروف-حيث-يقع-المركز-النووي-الفيدرالي---عاجل-1104041560.html
بوتين يصل إلى ساروف حيث المركز النووي الفيدرالي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ساروف الروسية، حيث يقع المركز النووي الفيدرالي. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل "سبوتنيك": "وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ساروف النووية، حيث يقع أحد أهم مرافق مجمع الأسلحة النووية الروسي - المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم".كما يعتزم الرئيس الروسي وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للأكاديمي، كبير مصممي أول قنبلة ذرية سوفيتية، يولي خاريتون.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي اجتماعا مع حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، جليب نيكيتين.يُعد المعهد حاليًا أكبر مركز علمي وتقني في روسيا، ويُسهم بنجاح في حل المشكلات الدفاعية والعلمية والاقتصادية الوطنية.
15:19 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 15:40 GMT 22.08.2025)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ساروف الروسية، حيث يقع المركز النووي الفيدرالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك": "وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ساروف النووية، حيث يقع أحد أهم مرافق مجمع الأسلحة النووية الروسي - المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم".
ويعتزم بوتين التحدث مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية في ساروف، وزيارة معرض مُخصص للبنية التحتية العلمية والتعليمية في المدن ذات الأغراض الخاصة.
كما يعتزم الرئيس الروسي وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للأكاديمي، كبير مصممي أول قنبلة ذرية سوفيتية، يولي خاريتون.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي اجتماعا مع حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، جليب نيكيتين.
يعد المركز النووي الفيدرالي الروسي - المعهد البحثي الروسي للفيزياء التجريبية - جزءًا من مجمع روساتوم للأسلحة النووية، وتأسس المعهد عام 1946 لتنفيذ المشروع النووي السوفيتي. وطُوِّرت فيه أول قنابل ذرية وهيدروجينية محلية الصنع.
يُعد المعهد حاليًا أكبر مركز علمي وتقني في روسيا، ويُسهم بنجاح في حل المشكلات الدفاعية والعلمية والاقتصادية الوطنية.