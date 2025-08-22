بوتين يصل إلى ساروف حيث المركز النووي الفيدرالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/بوتين-يصل-إلى-ساروف-حيث-يقع-المركز-النووي-الفيدرالي---عاجل-1104041560.html
بوتين يصل إلى ساروف حيث المركز النووي الفيدرالي
بوتين يصل إلى ساروف حيث المركز النووي الفيدرالي
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ساروف الروسية، حيث يقع المركز النووي الفيدرالي. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T15:19+0000
2025-08-22T15:40+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952008_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_8f065b46ab15b1672fb9d93871e42282.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك": "وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ساروف النووية، حيث يقع أحد أهم مرافق مجمع الأسلحة النووية الروسي - المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم".كما يعتزم الرئيس الروسي وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للأكاديمي، كبير مصممي أول قنبلة ذرية سوفيتية، يولي خاريتون.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي اجتماعا مع حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، جليب نيكيتين.يُعد المعهد حاليًا أكبر مركز علمي وتقني في روسيا، ويُسهم بنجاح في حل المشكلات الدفاعية والعلمية والاقتصادية الوطنية.ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250821/بوتين-يصدر-تعليمات-بشأن-توفير-الدعم-للقوات-المسلحة-الروسية-والمتطوعين-1103997117.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952008_364:0:3093:2047_1920x0_80_0_0_1e201d7c7d197050886571d215ed5e92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يصل إلى ساروف حيث المركز النووي الفيدرالي

15:19 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 15:40 GMT 22.08.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة تشيليابينسك
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة تشيليابينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ساروف الروسية، حيث يقع المركز النووي الفيدرالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك": "وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ساروف النووية، حيث يقع أحد أهم مرافق مجمع الأسلحة النووية الروسي - المركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا التابع لشركة روساتوم".

ويعتزم بوتين التحدث مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية في ساروف، وزيارة معرض مُخصص للبنية التحتية العلمية والتعليمية في المدن ذات الأغراض الخاصة.

كما يعتزم الرئيس الروسي وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للأكاديمي، كبير مصممي أول قنبلة ذرية سوفيتية، يولي خاريتون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدي الجيش - 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
بوتين يصدر تعليمات بشأن توفير الدعم للقوات المسلحة الروسية والمتطوعين
أمس, 13:56 GMT
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي اجتماعا مع حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، جليب نيكيتين.
يعد المركز النووي الفيدرالي الروسي - المعهد البحثي الروسي للفيزياء التجريبية - جزءًا من مجمع روساتوم للأسلحة النووية، وتأسس المعهد عام 1946 لتنفيذ المشروع النووي السوفيتي. وطُوِّرت فيه أول قنابل ذرية وهيدروجينية محلية الصنع.
يُعد المعهد حاليًا أكبر مركز علمي وتقني في روسيا، ويُسهم بنجاح في حل المشكلات الدفاعية والعلمية والاقتصادية الوطنية.
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала