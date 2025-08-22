https://sarabic.ae/20250822/ترامب-أفضل-عدم-حضور-الاجتماع-المحتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي--عاجل-1104038096.html
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا الجدول ليس جاهزًا على الإطلاق".وأضاف لافروف، في حديثه عن نتائج اجتماع ألاسكا، أن "روسيا وافقت على إبداء مرونة في عدد من القضايا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وتابع: "اقترح الرئيس ترامب، نقاطا عدة بعد إنكوريدج، وهي نقاط نتفق بشأنها، واتفقنا على بعضها... إبداء بعض المرونة".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
14:32 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 14:46 GMT 22.08.2025)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، من عقد اجتماع دون مشاركته.
وقال ترامب للصحفيين: "سنرى إن كان بإمكان بوتين وزيلينسكي العمل معا. سنرى إن كنت بحاجة إلى الحضور. أُفضل عدم الحضور، وأُفضل أن يلتقيا لنرى ما يمكنهما فعله".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد، مشيرا إلى أن زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية التي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورية.
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا الجدول ليس جاهزًا على الإطلاق".
وأضاف لافروف، في حديثه عن نتائج اجتماع ألاسكا، أن "روسيا وافقت على إبداء مرونة في عدد من القضايا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وتابع: "اقترح الرئيس ترامب، نقاطا عدة بعد إنكوريدج، وهي نقاط نتفق بشأنها، واتفقنا على بعضها... إبداء بعض المرونة".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب،
في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.
وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية
والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.