البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/البيت-الأبيض-لن-يكون-هناك-وجود-عسكري-أمريكي-في-أوكرانيا--1103931511.html
البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا، مشيرة إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T17:52+0000
2025-08-19T17:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085676423_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_5a3399a7c17cbe50657c52f3186657c4.jpg
وقالت ليفيت للصحفيين: "لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأرض في أوكرانيا".وأشارت ليفيت إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وربما توفر وسائل أخرى، وقالت: "يمكننا بالتأكيد المساعدة في تنسيق، وربما توفير، وسائل أخرى لتقديم الضمانات الأمنية لحلفائنا الأوروبيين".وتابعت: "يدرك الرئيس أن الضمانات الأمنية ضرورية لضمان سلام دائم، وقد كلف فريقه للأمن القومي بالتنسيق مع أصدقائنا في أوروبا، وكذلك مواصلة التعاون ومناقشة هذه القضايا مع أوكرانيا وروسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-بوتين-وترامب-أكدا-أن-الأزمة-حول-أوكرانيا-يجب-ألا-تتكرر---عاجل-1103915616.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085676423_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_5b802eff43dead9a3a8c4c6686fc71da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا

17:52 GMT 19.08.2025
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا، مشيرة إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقالت ليفيت للصحفيين: "لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأرض في أوكرانيا".

وأوضحت ليفيت أنه من الممكن أن يكون هناك "نور في نهاية النفق" في تسوية الأزمة الأوكرانية، قائلة: "أخيرا، قد يكون هناك نور في نهاية النفق وفرصة لتحقيق سلام دائم".

وأشارت ليفيت إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وربما توفر وسائل أخرى، وقالت: "يمكننا بالتأكيد المساعدة في تنسيق، وربما توفير، وسائل أخرى لتقديم الضمانات الأمنية لحلفائنا الأوروبيين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
12:16 GMT
وتابعت: "يدرك الرئيس أن الضمانات الأمنية ضرورية لضمان سلام دائم، وقد كلف فريقه للأمن القومي بالتنسيق مع أصدقائنا في أوروبا، وكذلك مواصلة التعاون ومناقشة هذه القضايا مع أوكرانيا وروسيا".

وأكدت ليفيت أن التوصل إلى "اتفاق جيد" بشأن أوكرانيا يتطلب من الطرفين الخروج منه بشعور من عدم الرضا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
11:15 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات
أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала