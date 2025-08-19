https://sarabic.ae/20250819/البيت-الأبيض-لن-يكون-هناك-وجود-عسكري-أمريكي-في-أوكرانيا--1103931511.html
البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا، مشيرة إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت ليفيت للصحفيين: "لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأرض في أوكرانيا".وأشارت ليفيت إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وربما توفر وسائل أخرى، وقالت: "يمكننا بالتأكيد المساعدة في تنسيق، وربما توفير، وسائل أخرى لتقديم الضمانات الأمنية لحلفائنا الأوروبيين".وتابعت: "يدرك الرئيس أن الضمانات الأمنية ضرورية لضمان سلام دائم، وقد كلف فريقه للأمن القومي بالتنسيق مع أصدقائنا في أوروبا، وكذلك مواصلة التعاون ومناقشة هذه القضايا مع أوكرانيا وروسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
وقالت ليفيت للصحفيين: "لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأرض في أوكرانيا".
وأوضحت ليفيت أنه من الممكن أن يكون هناك "نور في نهاية النفق" في تسوية الأزمة الأوكرانية، قائلة: "أخيرا، قد يكون هناك نور في نهاية النفق وفرصة لتحقيق سلام دائم".
وأشارت ليفيت إلى أن أمريكا ستساعد في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وربما توفر وسائل أخرى، وقالت: "يمكننا بالتأكيد المساعدة في تنسيق، وربما توفير، وسائل أخرى لتقديم الضمانات الأمنية لحلفائنا الأوروبيين".
وتابعت: "يدرك الرئيس أن الضمانات الأمنية ضرورية لضمان سلام دائم، وقد كلف فريقه للأمن القومي بالتنسيق مع أصدقائنا في أوروبا، وكذلك مواصلة التعاون ومناقشة هذه القضايا مع أوكرانيا وروسيا".
وأكدت ليفيت أن التوصل إلى "اتفاق جيد" بشأن أوكرانيا يتطلب من الطرفين الخروج منه بشعور من عدم الرضا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة
عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.