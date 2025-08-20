https://sarabic.ae/20250820/الخارجية-الروسية-ترامب-صفع-زيلينسكي-بخريطة-أوكرانيا--عاجل-1103939052.html
الخارجية الروسية: ترامب "صفع زيلينسكي" بخريطة أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خريطة أوكرانيا، التي تم عرضها في البيت الأبيض، خلال محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،...
2025-08-20T06:10+0000
2025-08-20T06:10+0000
2025-08-20T06:34+0000
الخارجية الروسية
روسيا
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
وقالت زاخاوفا عبر إذاعة "سبوتنيك": "كانت هذه اللوحة، بمثابة صفعة قوية على الوجه، وكان من المفترض أن تعيدهم إلى رشدهم، كل أولئك الذين انفصلوا لسنوات عن التاريخ والجغرافيا والواقع، ظلوا يتحدثون بلا انقطاع عن ساحة المعركة التي ستحسم فيها كل الأمور، دون أن يفهموا ما يتحدثون عنه".وأردفت: "ربما كان من المفترض أن تبهج هذه الصفعة زيلينسكي بطريقة سحرية، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على أي شخص أن يعيده إلى رشده أخيرا". واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الإثنين، زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وأظهرت صور من الاجتماع، خريطة لأوكرانيا، كانت مظللة باللون الوردي من الشرق، موضحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.
الأخبار
ar_EG
06:10 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 06:34 GMT 20.08.2025)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خريطة أوكرانيا، التي تم عرضها في البيت الأبيض، خلال محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، كانت بمثابة صفعة قوية، على وجه نظام كييف وأنصاره.
وقالت زاخاوفا عبر إذاعة "سبوتنيك": "كانت هذه اللوحة، بمثابة صفعة قوية على الوجه، وكان من المفترض أن تعيدهم إلى رشدهم، كل أولئك الذين انفصلوا لسنوات عن التاريخ والجغرافيا والواقع، ظلوا يتحدثون بلا انقطاع عن ساحة المعركة التي ستحسم فيها كل الأمور، دون أن يفهموا ما يتحدثون عنه".
وأردفت: "ربما كان من المفترض أن تبهج هذه الصفعة زيلينسكي بطريقة سحرية، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على أي شخص أن يعيده إلى رشده أخيرا".
ووفقا لزاخاروفا، فإن الخريطة المعروضة أظهرت بوضوح لزيلينسكي، ومن يغطيه، ومن يدور في فلكه، كم خسروا بكل ما تعنيه الكلمة".
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الإثنين، زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وأظهرت صور من الاجتماع، خريطة لأوكرانيا، كانت مظللة باللون الوردي من الشرق، موضحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.