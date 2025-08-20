https://sarabic.ae/20250820/الخارجية-الروسية-ترامب-صفع-زيلينسكي-بخريطة-أوكرانيا--عاجل-1103939052.html

الخارجية الروسية: ترامب "صفع زيلينسكي" بخريطة أوكرانيا

وقالت زاخاوفا عبر إذاعة "سبوتنيك": "كانت هذه اللوحة، بمثابة صفعة قوية على الوجه، وكان من المفترض أن تعيدهم إلى رشدهم، كل أولئك الذين انفصلوا لسنوات عن التاريخ والجغرافيا والواقع، ظلوا يتحدثون بلا انقطاع عن ساحة المعركة التي ستحسم فيها كل الأمور، دون أن يفهموا ما يتحدثون عنه".وأردفت: "ربما كان من المفترض أن تبهج هذه الصفعة زيلينسكي بطريقة سحرية، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على أي شخص أن يعيده إلى رشده أخيرا". واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الإثنين، زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وأظهرت صور من الاجتماع، خريطة لأوكرانيا، كانت مظللة باللون الوردي من الشرق، موضحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا

