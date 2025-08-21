https://sarabic.ae/20250821/ترامب-الوضع-في-أوكرانيا-سيتضح-خلال-أسبوعين-1104005360.html
ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعين
ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن تسوية النزاع الأوكراني سلميًا ستتضح خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفًا أنه قد يغيّر نهجه تجاه هذه القضية بعد... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T17:51+0000
2025-08-21T17:51+0000
2025-08-21T17:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وقال ترامب في مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول توقيت التوصل إلى نهاية سلمية للصراع الأوكراني: "سأعلمكم، أعتقد أننا سنعرف خلال أسبوعين بشكل أو بآخر. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف، لكننا سنرى".وصرح ترامب، أمس الأربعاء، بأن هناك فرصة جيدة لحل النزاع الأوكراني بعد محادثاته الناجحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، معربا عن تفاؤله حول هذا الأمر.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانياترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أمريكا-كانت-ستواجه-خطرا-لو-لم-يكن-هناك-تفاهم-متبادل-مع-بوتين---1103936844.html
https://sarabic.ae/20250821/نائب-ترامب-على-أوروبا-تحمل-الجزء-الأكبر-من-عبء-أمن-أوكرانيا-1103976355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, دونالد ترامب
ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعين
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن تسوية النزاع الأوكراني سلميًا ستتضح خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفًا أنه قد يغيّر نهجه تجاه هذه القضية بعد هذه الفترة.
وقال ترامب في مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول توقيت التوصل إلى نهاية سلمية للصراع الأوكراني: "سأعلمكم، أعتقد أننا سنعرف خلال أسبوعين بشكل أو بآخر. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف، لكننا سنرى".
وصرح ترامب، أمس الأربعاء، بأن هناك فرصة جيدة لحل النزاع الأوكراني بعد محادثاته الناجحة
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، معربا عن تفاؤله حول هذا الأمر.
وشدد على أن الولايات المتحدة كانت ستواجه خطرًا إذا لم يتفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
وأوضح: "أعتقد أن الأمور كانت تتجه نحو حرب عالمية ثالثة، لكن هذا لن يحدث الآن. إنه أمر جيد - لم يعد هناك ما يدعو للقلق".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة،
فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.