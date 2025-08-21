https://sarabic.ae/20250821/ترامب-الوضع-في-أوكرانيا-سيتضح-خلال-أسبوعين-1104005360.html

ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعين

ترامب: الوضع في أوكرانيا سيتضح خلال أسبوعين

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن تسوية النزاع الأوكراني سلميًا ستتضح خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفًا أنه قد يغيّر نهجه تجاه هذه القضية بعد...

وقال ترامب في مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول توقيت التوصل إلى نهاية سلمية للصراع الأوكراني: "سأعلمكم، أعتقد أننا سنعرف خلال أسبوعين بشكل أو بآخر. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف، لكننا سنرى".وصرح ترامب، أمس الأربعاء، بأن هناك فرصة جيدة لحل النزاع الأوكراني بعد محادثاته الناجحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، معربا عن تفاؤله حول هذا الأمر.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانياترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض

