https://sarabic.ae/20250819/بحضور-بوتين-وزيلينسكي-ترامب-أسعى-لـإغلاق-ملف-الأزمة-الأوكرانية--عاجل-1103920260.html
بحضور بوتين وزيلينسكي... ترامب: أسعى لـ"إغلاق ملف" الأزمة الأوكرانية- عاجل
بحضور بوتين وزيلينسكي... ترامب: أسعى لـ"إغلاق ملف" الأزمة الأوكرانية- عاجل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتزم إغلاق ملف تسوية الأزمة الأوكرانية، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إذا... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T13:01+0000
2025-08-19T13:01+0000
2025-08-19T13:24+0000
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، معلقا على خطط إنهاء الصراع في أوكرانيا: "اتصلت بالرئيس بوتين، نحن نحاول الاتفاق على لقاء مع الرئيس زيلينسكي".وأضاف ترامب، بأن مشاركته في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي تتوقف على نجاح اللقاء الثنائي المحتمل بينهما.وأردف الرئيس الأمريكي، أنه لن يحضر أول لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي، لكي يكون اجتماعا ثنائيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
بحضور بوتين وزيلينسكي... ترامب: أسعى لـ"إغلاق ملف" الأزمة الأوكرانية- عاجل
13:01 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 19.08.2025)
يتبع
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتزم إغلاق ملف تسوية الأزمة الأوكرانية، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إذا "نجح" اجتماعهم الأول.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، معلقا على خطط إنهاء الصراع في أوكرانيا: "اتصلت بالرئيس بوتين، نحن نحاول الاتفاق على لقاء مع الرئيس زيلينسكي".
وأضاف: "سنرى ما سيسفر عنه ذلك، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسأحضر الاجتماع الثلاثي وأُغلق الملف".
وأضاف ترامب، بأن مشاركته في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي تتوقف على نجاح اللقاء الثنائي المحتمل بينهما.
اتصلت بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي، سنرى ما سيحدث هناك، وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق).
وأردف الرئيس الأمريكي، أنه لن يحضر أول لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي، لكي يكون اجتماعا ثنائيا.