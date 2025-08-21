https://sarabic.ae/20250821/نائب-ترامب-على-أوروبا-تحمل-الجزء-الأكبر-من-عبء-أمن-أوكرانيا-1103976355.html

نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا

نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الخميس، أن على الدول الأوروبية أن تتحمل "الجزء الأكبر" من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا. 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T03:30+0000

2025-08-21T03:30+0000

2025-08-21T03:30+0000

ترامب

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg

وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أننا يجب ألا نتحمل العبء هنا. أعتقد أننا يجب أن نساعد إذا كان ذلك ضروريا لوقف الصراع وإراقة الدماء. لكنني أعتقد أننا يتعين أن نتوقع، والرئيس بالتأكيد يتوقع، أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".وتابع قائلا: "بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر، سيتعين على الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من العبء".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.

https://sarabic.ae/20250821/إعلام-أمريكي-البنتاغون-أبلغ-الحلفاء-بأن-دور-واشنطن-في-ضمانات-كييف-سيكون-محدودا-1103975688.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا