نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/نائب-ترامب-على-أوروبا-تحمل-الجزء-الأكبر-من-عبء-أمن-أوكرانيا-1103976355.html
نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا
نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الخميس، أن على الدول الأوروبية أن تتحمل "الجزء الأكبر" من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T03:30+0000
2025-08-21T03:30+0000
ترامب
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أننا يجب ألا نتحمل العبء هنا. أعتقد أننا يجب أن نساعد إذا كان ذلك ضروريا لوقف الصراع وإراقة الدماء. لكنني أعتقد أننا يتعين أن نتوقع، والرئيس بالتأكيد يتوقع، أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".وتابع قائلا: "بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر، سيتعين على الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من العبء".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250821/إعلام-أمريكي-البنتاغون-أبلغ-الحلفاء-بأن-دور-واشنطن-في-ضمانات-كييف-سيكون-محدودا-1103975688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e477d902177f987e1f596ebe41712a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا

03:30 GMT 21.08.2025
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الخميس، أن على الدول الأوروبية أن تتحمل "الجزء الأكبر" من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أننا يجب ألا نتحمل العبء هنا. أعتقد أننا يجب أن نساعد إذا كان ذلك ضروريا لوقف الصراع وإراقة الدماء. لكنني أعتقد أننا يتعين أن نتوقع، والرئيس بالتأكيد يتوقع، أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".
European Commission President Ursula von der Leyen, from left, British Prime Minister Keir Starmer, Finland's President Alexander Stubb, Ukraine's Volodymyr Zelensky, President Donald Trump, France's President Emmanuel Macron, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Germany's Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte pose for a group photo in the Grand Foyer of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
إعلام أمريكي: البنتاغون أبلغ الحلفاء بأن دور واشنطن في ضمانات كييف سيكون محدودا
00:30 GMT
وتابع قائلا: "بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر، سيتعين على الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من العبء".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".
وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.
وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.
يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала