لوكاشينكو: الصين يمكن أن تكون ضامنا في التسوية الأوكرانية

أوضح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الصين يمكن أن تكون ضامنًا في إطار التسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن دون ضماناتها الأمنية في أي مكان يصعب... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "عندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، يتحدثون عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الأمم المتحدة). يتحدثون عن الولايات المتحدة والصين ودول قوية أخرى، أوروبية غير أعضاء في مجلس الأمن، لتقديم مثل هذه الضمانات".كما أشار الرئيس البيلاروسي إلى تردد فلاديمير زيلينسكي، في ضم الصين إلى قائمة الضامنين، بحجة أنها لم تمنع نشوب صراع مسلح.وأشار لوكاشينكو إلى أن الأوروبيين أنفسهم يريدون أن يكونوا ضامنين في عملية السلام مع الأمريكيين. ونوّه إلى أنهم يناقشون، من بين أمور أخرى، إمكانية إرسال قواتهم إلى أوكرانيا أو إنشاء جيش أوكراني قوي.وخلص إلى أن "الروس، بالطبع، يعارضون الآن بشكل قاطع وجود قوات أجنبية هناك. الروس ليسوا بحاجة إلى ذلك".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت سابقا قد وصفت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتاتأوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة

