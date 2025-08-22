عربي
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
لوكاشينكو: الصين يمكن أن تكون ضامنا في التسوية الأوكرانية
لوكاشينكو: الصين يمكن أن تكون ضامنا في التسوية الأوكرانية
لوكاشينكو: الصين يمكن أن تكون ضامنا في التسوية الأوكرانية

14:23 GMT 22.08.2025
© Pool / BelTA / Yuri Oreshkinالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Pool / BelTA / Yuri Oreshkin
تابعنا عبر
أوضح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الصين يمكن أن تكون ضامنًا في إطار التسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن دون ضماناتها الأمنية في أي مكان يصعب جدًا ضمان السلام.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "عندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، يتحدثون عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الأمم المتحدة). يتحدثون عن الولايات المتحدة والصين ودول قوية أخرى، أوروبية غير أعضاء في مجلس الأمن، لتقديم مثل هذه الضمانات".
كما أشار الرئيس البيلاروسي إلى تردد فلاديمير زيلينسكي، في ضم الصين إلى قائمة الضامنين، بحجة أنها لم تمنع نشوب صراع مسلح.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا
20 أغسطس, 10:28 GMT

وأضاف لوكاشينكو: " كان ينبغي عليكم بذل كل ما في وسعكم لمنع الحرب. وإذا لم تكن الصين ضامنةً للأمن... فهي عضو في مجلس الأمن - كما تعلمون، دون الصين، ودون ضماناتها الأمنية في أي مكان، من الصعب جدًا ضمان السلام. لذلك، قبل أن يصدر زيلينسكي أي تصريح، عليه أن يفكر قليلًا".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الأوروبيين أنفسهم يريدون أن يكونوا ضامنين في عملية السلام مع الأمريكيين. ونوّه إلى أنهم يناقشون، من بين أمور أخرى، إمكانية إرسال قواتهم إلى أوكرانيا أو إنشاء جيش أوكراني قوي.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
20 أغسطس, 17:12 GMT
وخلص إلى أن "الروس، بالطبع، يعارضون الآن بشكل قاطع وجود قوات أجنبية هناك. الروس ليسوا بحاجة إلى ذلك".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت سابقا قد وصفت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة
