روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
وقّع وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، ونائب وزير الطوارئ الصيني، شو جياي، بروتوكول الاجتماع الثالث للجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون في مجال الوقاية... 21.08.2025
وجاء في بيان البروتوكول: "بعد اجتماع اللجنة، تم اتخاذ القرارات التالية: مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بشأن استخدام الطيران والروبوتات والمركبات الجوية غير المأهولة وغيرها من التقنيات للوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها".وأضاف كورينكوف: " أثيرت مسألة الروبوتات، بما في ذلك الطائرات دون طيار المخصصة لمكافحة الحرائق، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في الصين. نلمس ذلك، ونهتم به، وننضم إلى هذه التجربة، ونضيف إليها خبراتنا الخاصة".وتابع: "اتفقنا على تبادل الخبراء في هذا المجال، أي إرسال وفود فنية إلى مؤسسات جمهورية الصين الشعبية، حيث سيشاركنا الرفاق الصينيون مفهوم واستراتيجية تطوير هذا المجال في مجال الطائرات دون طيار والروبوتات".ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في عام 2027 في الصين.سفن روسية وصينية تدخل بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025"إعلام: الصين ذكرت في القمة الروسية الأمريكية كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
تابعنا عبر
وقّع وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، ونائب وزير الطوارئ الصيني، شو جياي، بروتوكول الاجتماع الثالث للجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون في مجال الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها، والذي يشمل، من بين أمور أخرى، تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات.
وجاء في بيان البروتوكول: "بعد اجتماع اللجنة، تم اتخاذ القرارات التالية: مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بشأن استخدام الطيران والروبوتات والمركبات الجوية غير المأهولة وغيرها من التقنيات للوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها".

وتنص الوثيقة أيضا على إجراء تدريبات مشتركة منتظمة، والتعاون في منع حالات الطوارئ والقضاء عليها في المناطق الحدودية، ودعم المبادرة الصينية لتطوير التعاون الدولي في مجال توفير الخدمات الطبية لوكالات الطوارئ في إطار صيغة الصين ودول منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف كورينكوف: " أثيرت مسألة الروبوتات، بما في ذلك الطائرات دون طيار المخصصة لمكافحة الحرائق، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في الصين. نلمس ذلك، ونهتم به، وننضم إلى هذه التجربة، ونضيف إليها خبراتنا الخاصة".
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الصينية: بكين تدعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا
12 أغسطس, 11:24 GMT
وتابع: "اتفقنا على تبادل الخبراء في هذا المجال، أي إرسال وفود فنية إلى مؤسسات جمهورية الصين الشعبية، حيث سيشاركنا الرفاق الصينيون مفهوم واستراتيجية تطوير هذا المجال في مجال الطائرات دون طيار والروبوتات".
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في عام 2027 في الصين.
سفن روسية وصينية تدخل بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025"
إعلام: الصين ذكرت في القمة الروسية الأمريكية كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
