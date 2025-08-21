https://sarabic.ae/20250821/روسيا-والصين-توقعان-بروتوكولا-للتعاون-في-مجال-تطوير-الطائرات-دون-طيار-والروبوتات-1103977630.html
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
سبوتنيك عربي
وقّع وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، ونائب وزير الطوارئ الصيني، شو جياي، بروتوكول الاجتماع الثالث للجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون في مجال الوقاية... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T04:34+0000
2025-08-21T04:34+0000
2025-08-21T04:34+0000
الصين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
وجاء في بيان البروتوكول: "بعد اجتماع اللجنة، تم اتخاذ القرارات التالية: مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بشأن استخدام الطيران والروبوتات والمركبات الجوية غير المأهولة وغيرها من التقنيات للوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها".وأضاف كورينكوف: " أثيرت مسألة الروبوتات، بما في ذلك الطائرات دون طيار المخصصة لمكافحة الحرائق، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في الصين. نلمس ذلك، ونهتم به، وننضم إلى هذه التجربة، ونضيف إليها خبراتنا الخاصة".وتابع: "اتفقنا على تبادل الخبراء في هذا المجال، أي إرسال وفود فنية إلى مؤسسات جمهورية الصين الشعبية، حيث سيشاركنا الرفاق الصينيون مفهوم واستراتيجية تطوير هذا المجال في مجال الطائرات دون طيار والروبوتات".ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في عام 2027 في الصين.سفن روسية وصينية تدخل بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025"إعلام: الصين ذكرت في القمة الروسية الأمريكية كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الصينية-بكين-تدعم-جميع-الجهود-المبذولة-للتوصل-إلى-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1103632183.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
وقّع وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، ونائب وزير الطوارئ الصيني، شو جياي، بروتوكول الاجتماع الثالث للجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون في مجال الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها، والذي يشمل، من بين أمور أخرى، تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات.
وجاء في بيان البروتوكول: "بعد اجتماع اللجنة، تم اتخاذ القرارات التالية: مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بشأن استخدام الطيران والروبوتات والمركبات الجوية غير المأهولة وغيرها من التقنيات للوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها".
وتنص الوثيقة أيضا على إجراء تدريبات مشتركة منتظمة، والتعاون في منع حالات الطوارئ والقضاء عليها في المناطق الحدودية، ودعم المبادرة الصينية لتطوير التعاون الدولي في مجال توفير الخدمات الطبية لوكالات الطوارئ في إطار صيغة الصين ودول منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف كورينكوف: " أثيرت مسألة الروبوتات، بما في ذلك الطائرات دون طيار المخصصة لمكافحة الحرائق، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في الصين. نلمس ذلك، ونهتم به، وننضم إلى هذه التجربة، ونضيف إليها خبراتنا الخاصة".
وتابع: "اتفقنا على تبادل الخبراء في هذا المجال، أي إرسال وفود فنية إلى مؤسسات جمهورية الصين الشعبية، حيث سيشاركنا الرفاق الصينيون مفهوم واستراتيجية تطوير هذا المجال في مجال الطائرات دون طيار والروبوتات".
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في عام 2027 في الصين.