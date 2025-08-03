https://sarabic.ae/20250803/سفن-روسية-وصينية-تدخل-بحر-اليابان-في-إطار-مناورات-التفاعل-البحري-2025-1103318659.html
سفن روسية وصينية تدخل بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025"
سفن روسية وصينية تدخل بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025"
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأحد، بأن سفنا روسية وصينية انطلقت إلى بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025" المشتركة. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T09:43+0000
2025-08-03T09:43+0000
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روسيا
سلاح روسيا
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العالم
بحر اليابان
أسطول المحيط الهادئ
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وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ: "غادرت "سفن وقطع بحرية تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني فلاديفوستوك إلى بحر اليابان لإجراء الجزء العملي من المناورات المشتركة "التفاعل البحري 2025".وأفاد البيان بتوجه سفن متخصصة بمهام الإنقاذ إلى مناطق أخرى من بحر اليابان، من بينها سفينة الإنقاذ الروسية "إيغور بيلووسوف"، وسفينة الإنقاذ الصينية للغواصات "سيخو"، إضافة إلى غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من كلا الجانبين.وأكد الأسطول أن "المناورات ذات طابع دفاعي، ولا تستهدف أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أنها ستتضمن جزءا ساحليا وآخر بحريا.وتتألف المناورات من مرحلتين: برية وبحرية، وتقود الجانب الروسي المدمرة "الأدميرال تريبيتس"، فيما تقود الجانب الصيني المدمرة "شاوكسين".بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنيةبوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم
https://sarabic.ae/20250801/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-اليابان-1103252360.html
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روسيا, سلاح روسيا, الصين, العالم, بحر اليابان, أسطول المحيط الهادئ
روسيا, سلاح روسيا, الصين, العالم, بحر اليابان, أسطول المحيط الهادئ
سفن روسية وصينية تدخل بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025"
أفادت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأحد، بأن سفنا روسية وصينية انطلقت إلى بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025" المشتركة.
وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ: "غادرت "سفن وقطع بحرية تابعة للبحرية الروسية
وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني فلاديفوستوك إلى بحر اليابان لإجراء الجزء العملي من المناورات المشتركة "التفاعل البحري 2025".
وتابع البيان: "تم تشكيل وحدة بحرية مشتركة في خليج بطرس الأكبر، ضمت كلا من المدمرة الروسية "الأدميرال تريبيتس"، والفرقاطة "غرومكي"، إلى جانب المدمرتين الصينيتين "شاوكسين" و"أورومتشي". وقد أجرت هذه المجموعة تدريبات على الاتصالات والمناورات البحرية المشتركة".
وأفاد البيان بتوجه سفن متخصصة بمهام الإنقاذ إلى مناطق أخرى من بحر اليابان، من بينها سفينة الإنقاذ الروسية "إيغور بيلووسوف"، وسفينة الإنقاذ الصينية للغواصات "سيخو"، إضافة إلى غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من كلا الجانبين.
وأعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، يوم الجمعة، أن مناورات بحرية روسية – صينية مشتركة، تحمل اسم "التفاعل البحري – 2025"، ستُجرى في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/آب الجاري.
وأكد الأسطول
أن "المناورات ذات طابع دفاعي، ولا تستهدف أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أنها ستتضمن جزءا ساحليا وآخر بحريا.
وتتألف المناورات من مرحلتين: برية وبحرية، وتقود الجانب الروسي المدمرة "الأدميرال تريبيتس"، فيما تقود الجانب الصيني المدمرة "شاوكسين".