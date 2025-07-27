https://sarabic.ae/20250727/بوتين-المهمة-الأساسية-للبحرية-هي-ضمان-أمن-روسيا-ومصالحها-الوطنية--عاجل-1103079379.html
بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية- عاجل
بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية- عاجل
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" التهنئة بمناسبة عيد البحرية، منوها إلى أن المهمة الأساسية للبحرية، هي ضمان... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T10:25+0000
2025-07-27T10:25+0000
2025-07-27T10:26+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين، في كلمة تهنئة وجهها للمشاركين في المناورات عبر الفيديو: "أهنئكم بيوم البحرية".وكشف الرئيس بوتين أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستواصل تحسين مستوى التدريب القتالي لأطقم الغواصات والسفن، والوحدات الساحلية والجوية التابعة للبحرية الروسية.
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية- عاجل
10:25 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 10:26 GMT 27.07.2025)
يتبع
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" التهنئة بمناسبة عيد البحرية، منوها إلى أن المهمة الأساسية للبحرية، هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
وقال بوتين، في كلمة تهنئة وجهها للمشاركين في المناورات عبر الفيديو: "أهنئكم بيوم البحرية".
وكشف الرئيس بوتين أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
الهدف الأساسي للتدريبات هو إتقان وحدات ومفارز الأسطول لعمليات صد أي هجوم من البحر، وحل مجموعة كاملة من المهام الأكثر تعقيدا وغير القياسية والعملياتية والتكتيكية وغيرها من المهام القريبة من القتال، مع الأخذ بالاعتبار الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستواصل تحسين مستوى التدريب القتالي لأطقم الغواصات والسفن، والوحدات الساحلية والجوية التابعة للبحرية الروسية.