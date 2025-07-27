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https://sarabic.ae/20250727/عاصفة-يوليو-550-تدريبا-قتاليا-للبحرية-الروسية-بصواريخ-فائقة-القوة---1103080004.html
"عاصفة يوليو"... 550 تدريبا قتاليا للبحرية الروسية بصواريخ فائقة القوة
"عاصفة يوليو"... 550 تدريبا قتاليا للبحرية الروسية بصواريخ فائقة القوة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن المناورات التي أجرتها البحرية الروسية وحملت عنوان "عاصفة يوليو"، والتي انتهت اليوم، شهدت نحو 550 تدريبا قتاليا... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T11:04+0000
2025-07-27T11:22+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية
الأسطول
الأسطول الإيراني
الأسطول البحري الحربي الروسي
سفن الأسطول الشمالي في بحر بارنتس
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في يوم البحرية الروسية، أنهت قوات من الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وأسطول بحر البلطيق وأسطول بحر قزوين مشاركتها في مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية".وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال التدريبات العملية في إطار مناورات البحرية الروسية، أُجري نحو 550 تمرينًا قتاليًا. وتضمّن أكثر من 450 تدريبًا منها استخدامًا عمليًا للأسلحة".ووفقا للبيان، فإن "اليوم الأخير من المناورات الواسعة النطاق في الأسطول الشمالي شهد إطلاقا صاروخيا مشتركا من قبل الفرقاطة "أدميرال غولوفكو" والغواصة النووية "أوريول" ومنظومة الصواريخ الساحلية "باستيون" المزودة بصواريخ كروز "كاليبر" و"غرانيت" و"أونيكس" على هدف بحري جماعي في بحر بارنتس".وتابع بيان الدفاع الروسية: "خلال مناورات "عاصفة يوليو"، اختبرت القيادة الرئيسية للبحرية جاهزية مجموعات قوات الأسطول وأسطول بحر قزوين لحل المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام الشامل للأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة والحديثة".وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" التهنئة بمناسبة عيد البحرية، منوها إلى أن المهمة الأساسية للبحرية، هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.وكشف الرئيس بوتين أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
https://sarabic.ae/20250727/بوتين-المهمة-الأساسية-للبحرية-هي-ضمان-أمن-روسيا-ومصالحها-الوطنية--عاجل-1103079379.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, الأسطول, الأسطول الإيراني, الأسطول البحري الحربي الروسي, سفن الأسطول الشمالي في بحر بارنتس
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية, الأسطول, الأسطول الإيراني, الأسطول البحري الحربي الروسي, سفن الأسطول الشمالي في بحر بارنتس

"عاصفة يوليو"... 550 تدريبا قتاليا للبحرية الروسية بصواريخ فائقة القوة

11:04 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 11:22 GMT 27.07.2025)
© Sputnik . VASILEY BATANOV / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي
المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . VASILEY BATANOV
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن المناورات التي أجرتها البحرية الروسية وحملت عنوان "عاصفة يوليو"، والتي انتهت اليوم، شهدت نحو 550 تدريبا قتاليا شاركت فيها أساطيل روسية عدة، واستخدمت فيها أسلحة فائقة القوة.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في يوم البحرية الروسية، أنهت قوات من الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وأسطول بحر البلطيق وأسطول بحر قزوين مشاركتها في مناورات "عاصفة يوليو" العملياتية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال التدريبات العملية في إطار مناورات البحرية الروسية، أُجري نحو 550 تمرينًا قتاليًا. وتضمّن أكثر من 450 تدريبًا منها استخدامًا عمليًا للأسلحة".
ووفقا للبيان، فإن "اليوم الأخير من المناورات الواسعة النطاق في الأسطول الشمالي شهد إطلاقا صاروخيا مشتركا من قبل الفرقاطة "أدميرال غولوفكو" والغواصة النووية "أوريول" ومنظومة الصواريخ الساحلية "باستيون" المزودة بصواريخ كروز "كاليبر" و"غرانيت" و"أونيكس" على هدف بحري جماعي في بحر بارنتس".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "خلال مناورات "عاصفة يوليو"، اختبرت القيادة الرئيسية للبحرية جاهزية مجموعات قوات الأسطول وأسطول بحر قزوين لحل المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام الشامل للأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة والحديثة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض البحري الرئيسي بمناسبة يوم البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية
10:25 GMT
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" التهنئة بمناسبة عيد البحرية، منوها إلى أن المهمة الأساسية للبحرية، هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
وقال بوتين، في كلمة تهنئة وجهها للمشاركين في المناورات عبر الفيديو: "أهنئكم بيوم البحرية".
وكشف الرئيس بوتين أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
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