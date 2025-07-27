https://sarabic.ae/20250727/وزير-الدفاع-الروسي-يهنئ-البحارة-بيوم-البحرية-الروسية-1103078090.html
وزير الدفاع الروسي يهنئ البحارة بيوم "البحرية الروسية"
وزير الدفاع الروسي يهنئ البحارة بيوم "البحرية الروسية"
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوؤسوف، تهنئة للعسكريين والمحاربين القدامى بمناسبة يوم البحرية، ووقّع مرسوما حول الاحتفال بهذا الحدث المهم في القوات المسلحة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T09:20+0000
2025-07-27T09:20+0000
2025-07-27T09:20+0000
العالم
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وبحسب إيعاز وزارة الدفاع الروسية، أشاد بيلوؤسوف بعناصر البحرية الروسية بولائهم للواجب العسكري وتفانيهم في القتال خلال العملية العسكرية الخاصة.وأضاف الوزير: "واليوم، يضمن أفراد البحرية وجود روسيا في مختلف مناطق المحيط العالمي وسلامة النشاط البحري، ويظهرون الولاء للواجب العسكري، ويتصرفون بدقة وكفاءة خلال عملية عسكرية خاصة".وعبّر عن امتنانه الخاص لمحاربي القوات البحرية القدامى، "الذين تعتبر خدمتهم الشجاعة مثالا للجيل الأصغر من المدافعين عن الوطن".
https://sarabic.ae/20250727/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1103077444.html
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العالم, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
العالم, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
وزير الدفاع الروسي يهنئ البحارة بيوم "البحرية الروسية"
وجّه وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوؤسوف، تهنئة للعسكريين والمحاربين القدامى بمناسبة يوم البحرية، ووقّع مرسوما حول الاحتفال بهذا الحدث المهم في القوات المسلحة الروسية.
وبحسب إيعاز وزارة الدفاع الروسية
، أشاد بيلوؤسوف بعناصر البحرية الروسية بولائهم للواجب العسكري وتفانيهم في القتال خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتابع بيلوؤسوف: "لقد لعب البحارة العسكريون الروس دائما دورا مهما في تحقيق الانتصارات على العدو ودافعوا بشجاعة وإيثار عن المصالح الوطنية لبلدنا".
ولفت الوزير إلى أن عناصر القوات البحرية الروسية قدموا إسهاما لا يقدر بثمن في هزيمة الغزاة النازيين الفاشيين خلال الحرب الوطنية العظمى، ونفذوا لاحقا بنجاح مهام قتالية معقدة في مكافحة الإرهاب الدولي.
وأضاف الوزير: "واليوم، يضمن أفراد البحرية وجود روسيا في مختلف مناطق المحيط العالمي وسلامة النشاط البحري، ويظهرون الولاء للواجب العسكري، ويتصرفون بدقة وكفاءة خلال عملية عسكرية خاصة".
وأعرب بيلوؤسوف عن ثقته في أن أفراد البحرية سيواصلون تحسين مهاراتهم المهنية والمساهمة في تعزيز القدرة الدفاعية للدولة.
وعبّر عن امتنانه الخاص لمحاربي القوات البحرية القدامى، "الذين تعتبر خدمتهم الشجاعة مثالا للجيل الأصغر من المدافعين عن الوطن".