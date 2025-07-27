https://sarabic.ae/20250727/وزير-الدفاع-الروسي-يهنئ-البحارة-بيوم-البحرية-الروسية-1103078090.html

وزير الدفاع الروسي يهنئ البحارة بيوم "البحرية الروسية"

وزير الدفاع الروسي يهنئ البحارة بيوم "البحرية الروسية"

سبوتنيك عربي

وجّه وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوؤسوف، تهنئة للعسكريين والمحاربين القدامى بمناسبة يوم البحرية، ووقّع مرسوما حول الاحتفال بهذا الحدث المهم في القوات المسلحة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T09:20+0000

2025-07-27T09:20+0000

2025-07-27T09:20+0000

العالم

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103496/59/1034965989_0:210:3073:1938_1920x0_80_0_0_5b069c4820dd770e4d868c5ce95c43f0.jpg

وبحسب إيعاز وزارة الدفاع الروسية، أشاد بيلوؤسوف بعناصر البحرية الروسية بولائهم للواجب العسكري وتفانيهم في القتال خلال العملية العسكرية الخاصة.وأضاف الوزير: "واليوم، يضمن أفراد البحرية وجود روسيا في مختلف مناطق المحيط العالمي وسلامة النشاط البحري، ويظهرون الولاء للواجب العسكري، ويتصرفون بدقة وكفاءة خلال عملية عسكرية خاصة".وعبّر عن امتنانه الخاص لمحاربي القوات البحرية القدامى، "الذين تعتبر خدمتهم الشجاعة مثالا للجيل الأصغر من المدافعين عن الوطن".

https://sarabic.ae/20250727/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1103077444.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, وزارة الدفاع الروسية