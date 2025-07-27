https://sarabic.ae/20250727/الكرملين-الغرب-وكييف-يرفضان-الوسائل-الدبلوماسية-لحل-الصراع-1103076149.html

الكرملين: الغرب وكييف رفضا الوسائل الدبلوماسية لحل الصراع

الكرملين: الغرب وكييف رفضا الوسائل الدبلوماسية لحل الصراع

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تفضل الوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية المسألة الأوكرانية، لكن العملية العسكرية... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T07:04+0000

2025-07-27T07:04+0000

2025-07-27T07:35+0000

روسيا

الكرملين

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وأشار بيسكوف في مؤتمر صحفي، إلى أن روسيا تفضل الوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية المسألة الأوكرانية، إلا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة في ظل ظروف، أصبحت فيها هذه الوسائل مستحيلة، حيث رفضت جميع مقترحات الحوار من قبل أوكرانيا نفسها والغربيين".وكشف بيسكوف أن التفكير في كيفية بناء العلاقات مع أوكرانيا فيما بعد العملية العسكرية الخاصة، لا بد أن يسبقه تسوية الصراع الأوكراني أولا.وأضاف: "أولًا، علينا حل المشكلة، وعلينا تسجيل الإنجاز الفعلي للمهام التي وقفت أمام العملية العسكرية الخاصة".وقال بيسكوف، في 25 يوليو/ تموز، إن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أرفع المستويات، يجب أن يضع حدا من أجل التسوية.وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي قبل نهاية أغسطس/آب، إنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقد في غضون 30 يوما.الكرملين: القرارات التي تتخذ في واشنطن و"الناتو" تعتبرها كييف إشارة لمواصلة الحربألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"

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روسيا, الكرملين