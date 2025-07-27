https://sarabic.ae/20250727/بوتين-يهنئ-البحارة-الروس-بيوم-البحرية---عاجل-1103078408.html
بوتين يهنئ البحارة الروس بيوم البحرية - عاجل
بوتين يهنئ البحارة الروس بيوم البحرية - عاجل
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أفراد البحرية الروسية بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو كل عام، خلال... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T09:24+0000
2025-07-27T09:24+0000
2025-07-27T09:31+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049652989_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_05e512969334a54633a4ce2ba7122dd7.jpg
وباشر الرئيس الروسي شخصيا سير التدريبات العملياتية للبحرية الروسية، المقرر إجراؤها بالتزامن مع عيد البحرية في سان بطرسبرغ.ويعتزم بوتين الاستماع إلى التقارير، ويتحدث إلى القادة العسكريين، خلال تفقده التدريبات، كما سيتفقد جزءًا من تدريبات إطلاق النار، حسبما ذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049652989_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_466ad23d5bfa96d73a6978c70b56278c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يهنئ البحارة الروس بيوم البحرية - عاجل
09:24 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 27.07.2025)
يتبع
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أفراد البحرية الروسية بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو كل عام، خلال زيارته لمقر القيادة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.
وباشر الرئيس الروسي شخصيا سير التدريبات العملياتية للبحرية الروسية، المقرر إجراؤها بالتزامن مع عيد البحرية في سان بطرسبرغ.
ويعتزم بوتين الاستماع إلى التقارير، ويتحدث إلى القادة العسكريين، خلال تفقده التدريبات، كما سيتفقد جزءًا من تدريبات إطلاق النار، حسبما ذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.