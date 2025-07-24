https://sarabic.ae/20250724/بوتين-روسيا-ستضمن-أمنها-ومصالحها-الوطنية-في-مناطق-المحيطات-حول-العالم-كافة--عاجل-1102996563.html

بوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم

بوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T14:08+0000

2025-07-24T14:08+0000

2025-07-24T14:43+0000

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وقال بوتين، خلال مراسم رفع العلم على متن الغواصة الصاروخية النووية "كنياز بوجارسكي": "في المجمل، هناك أكثر من 70 سفينة في مراحل مختلفة من الجاهزية في أحواض بناء السفن الروسية. لذا، من المقرر بناء ست غواصات نووية جديدة هنا، في سيفماش وحدها، بحلول عام 2030".وأضاف بوتين أن "هذا العمل المتواصل والمنتظم سيعزز الاستقرار الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والشركات ذات الصلة، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ سيساعد على استقطاب الكفاءات الواعدة وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة".وأوضح الرئيس الروسي أن "كنياز بوجارسكي" مجهّزة بأكثر المعدات الإلكترونية والأسلحة الهجومية فعالية، بما في ذلك صواريخ "بولافا" الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة طوربيد حديثة وأنظمة مضادة للموجات الصوتية المائية.وتابع: "هذه هي بالفعل حاملة الصواريخ الخامسة ضمن مشروع "بوري- أ"، والتي سلّمت للبحرية على مدى السنوات الست الماضية. تشكّل هذه السفن أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية، ومع مراعاة موارد التحديث، ستضمن أمن دولتنا في العقود القادمة".وأشار بوتين إلى أن قوات الغواصات التابعة للبحرية تلعب دورًا محوريًا في ضمان سيادة روسيا. وأكد أن زيادة القدرات القتالية للبحرية من المهام ذات الأولوية، وتعطى أهمية قصوى.وأضاف أنه في المستقبل القريب، من المخطط بناء تسع غواصات غير نووية من المشروع (677)، كما ستحدد الأنظمة الروبوتية البحرية بشكل كبير مستقبل البحرية، وأهم مهمة هي ضمان تفوق روسيا في هذا المجال.وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في مراسم رفع العلم فوق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك، وعقد اجتماعا حول استراتيجية تطوير القوات البحرية الروسية تحت الماء.الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الغواصة "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك عام 2024، وهي الغواصة النووية الرابعة المتسلسلة لمشروع "بوري- أ"، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية.الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشماليالسيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, أخبار الصناعات البحرية الروسية, غواصات القوات البحرية الروسية, الجيش الروسي, سلاح روسيا