https://sarabic.ae/20250724/السيسي-يعزي-بوتين-في-ضحايا-حادث-تحطم-طائرة-شرقي-روسيا-1102988649.html
السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا
السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باسمه واسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:40+0000
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وأعرب السيسي، في بيان له، عن "خالص مواساته وتعاطفه مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم"، مضيفا: "أسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم، العثور على حطام طائرة "أن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد.وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.
https://sarabic.ae/20250724/العثور-على-الطائرة--المفقودة-في-مقاطعة-أمورسك-الروسية-1102975811.html
https://sarabic.ae/20250724/مدير-مركز-العرب-مقترح-مجموعات-العمل-يثبت-سعي-روسيا-لإنجاح-المفاوضات-مقابل-تعنت-أوكرانيا-1102987026.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا
تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باسمه واسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم.
وأعرب السيسي، في بيان له، عن "خالص مواساته وتعاطفه مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم"، مضيفا: "أسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم، العثور على حطام طائرة "أن-24"،
التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد.
وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".
وكتب حاكم مقاطعة أمورسك، فاسيلي أورلوف: "وفقًا لمعلومات من المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية، عثرت مروحية من طراز "مي-8" خلال عمليات البحث على هيكل الطائرة المفقودة قرب تيندا".
وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.