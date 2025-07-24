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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا
السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باسمه واسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:40+0000
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وأعرب السيسي، في بيان له، عن "خالص مواساته وتعاطفه مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم"، مضيفا: "أسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم، العثور على حطام طائرة "أن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد.وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.
https://sarabic.ae/20250724/العثور-على-الطائرة--المفقودة-في-مقاطعة-أمورسك-الروسية-1102975811.html
https://sarabic.ae/20250724/مدير-مركز-العرب-مقترح-مجموعات-العمل-يثبت-سعي-روسيا-لإنجاح-المفاوضات-مقابل-تعنت-أوكرانيا-1102987026.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة شرقي روسيا

11:40 GMT 24.07.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوريحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© POOL
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تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باسمه واسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم.
وأعرب السيسي، في بيان له، عن "خالص مواساته وتعاطفه مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم"، مضيفا: "أسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم، العثور على حطام طائرة "أن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد.
انزلقت طائرة من طراز أن-24 عن المدرج في مقاطعة إيركوتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
العثور على الطائرة المفقودة في مقاطعة أمورسك الروسية ولا يوجد ناجون
07:02 GMT
وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".
وكتب حاكم مقاطعة أمورسك، فاسيلي أورلوف: "وفقًا لمعلومات من المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية، عثرت مروحية من طراز "مي-8" خلال عمليات البحث على هيكل الطائرة المفقودة قرب تيندا".
وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.
رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا
11:28 GMT
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.
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