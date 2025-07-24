https://sarabic.ae/20250724/مدير-مركز-العرب-مقترح-مجموعات-العمل-يثبت-سعي-روسيا-لإنجاح-المفاوضات-مقابل-تعنت-أوكرانيا-1102987026.html
مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا
مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير "مركز العرب للأبحاث والدراسات" في فلسطين، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي عقدت أمس في تركيا، تعتبر ركيزة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:28+0000
2025-07-24T11:28+0000
2025-07-24T11:28+0000
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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أخذت روسيا على عاتقها المضي قدما في المفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر، وتوقيع اتفاق سلام شامل، انطلاقا من الجوانب الإنسانية قبل الجوانب السياسية، وهذا إدراكا من روسيا بأهمية الوصول في النهاية لإنجاز مشروع سلام شامل يقوم على الاستقرار والهدوء، وطي صفحة الحرب، رغم موقف موسكو الأقوى على كافة الصعد والمستويات.وأكد أن اقتراح روسيا بتشكيل ثلاث مجموعات عمل للوصول للحل النهائي عبر مشروع سلام مع أوكرانيا هو أمر ضروري من أجل ترتيب أوراق التفاوض وجدولة الأعمال، وأن يكون كل مجموعة من المجموعات الثلاثة ذات اختصاص في إدارة المفاوضات القادمة وتخصيص العمل.وتابع: "هذا يدلل على رغبة الموقف الروسي في عملية الإنجاز وتذليل كافة العقبات والمعيقات أمام أي اشكالية تواجه سير العملية التفاوضية، وهذا الاقتراح من الطبيعي أن يسهم في تقدم ونجاح المباحثات والسير بها قدما نحو الأمام، حيث يؤكد على صدق النوايا الروسية بضرورة تحقيق واقع عملي يؤدي للتقدم في عملية التفاوض".وأوضح أن روسيا "إحدى الدول العالمية الكبرى التى تنظر للأمور من منظور معالجة إيجابية وسليمة نحو تحقيق السلام، وهذا في حال استجابة الطرف الآخر، واحترامه لإرادة شعبه واحترام الدول المجاورة مثل روسيا التي تريد بالمقام الأول استباب الأمن والاستقرار العالمي".وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية: "استمرارا لتبادل أسرى الحرب، اتفقنا على أنه سيتم قريبا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب".وأوضح ميدينسكي أن "روسيا أعادت إلى أوكرانيا، أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين، الذين سقطوا خلال العمليات القتالية".وقال: "كما تعلمون، فقد تم استكمال تبادل جثث القتلى، بناء على اعتبارات أخلاقية، تقضي بدفن جثمان الجندي المقتول في أرض الوطن. وقد أعدنا أكثر من 7 آلاف جثة إلى الجانب الأوكراني، واستلمنا عددا قليلا من جثث جنودنا".ولفت ميدينسكي إلى أن "هذه المجموعات ستكون معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، وتتكون من متخصصين ذوي صلة من الإدارات العسكرية"، مؤكدًا أن "الجانب الأوكراني تعهد بدراسة هذا الاقتراح".وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".
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https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم
مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا
حصري
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير "مركز العرب للأبحاث والدراسات" في فلسطين، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي عقدت أمس في تركيا، تعتبر ركيزة أساسية ونقطة انطلاق هامة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك
"، أخذت روسيا على عاتقها المضي قدما في المفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر، وتوقيع اتفاق سلام شامل، انطلاقا من الجوانب الإنسانية قبل الجوانب السياسية، وهذا إدراكا من روسيا بأهمية الوصول في النهاية لإنجاز مشروع سلام شامل يقوم على الاستقرار والهدوء، وطي صفحة الحرب، رغم موقف موسكو الأقوى على كافة الصعد والمستويات.
وأكد أن اقتراح روسيا بتشكيل ثلاث مجموعات عمل للوصول للحل النهائي عبر مشروع سلام مع أوكرانيا هو أمر ضروري من أجل ترتيب أوراق التفاوض وجدولة الأعمال، وأن يكون كل مجموعة من المجموعات الثلاثة ذات اختصاص في إدارة المفاوضات القادمة وتخصيص العمل.
وتابع: "هذا يدلل على رغبة الموقف الروسي في عملية الإنجاز وتذليل كافة العقبات والمعيقات أمام أي اشكالية تواجه سير العملية التفاوضية، وهذا الاقتراح من الطبيعي أن يسهم في تقدم ونجاح المباحثات والسير بها قدما نحو الأمام، حيث يؤكد على صدق النوايا الروسية بضرورة تحقيق واقع عملي يؤدي للتقدم في عملية التفاوض".
وشدد على ضرورة أن يكون الموقف الأوكراني اليوم أكثر إدراكا وتطلعا للمستقبل، في ظل التعنت الأوكراني الذي يبدو واضحا في وضع العراقيل والعقبات أمام أي مقترح روسي يفتح الآفاق للانطلاق نحو إنهاء الخلافات والحرب، وهو ما يظهر جليا من خلال موقف الدول الأوروبية تجاه استغلال والضغط على أوكرانيا، مؤكدًا على ضرورة أن تكون كييف أكثر جدية في تحمل المسؤولية دون تبعية لأحد في اتخاذ قرار السلام الذي ينهي الصراع، دون استغلال أي نقطة لإعادة الأمور للمربع الأول.
وأوضح أن روسيا "إحدى الدول العالمية الكبرى التى تنظر للأمور من منظور معالجة إيجابية وسليمة نحو تحقيق السلام، وهذا في حال استجابة الطرف الآخر، واحترامه لإرادة شعبه واحترام الدول المجاورة مثل روسيا التي تريد بالمقام الأول استباب الأمن والاستقرار العالمي".
وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
وأفاد فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب.
وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية: "استمرارا لتبادل أسرى الحرب، اتفقنا على أنه سيتم قريبا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب".
وأوضح ميدينسكي أن "روسيا أعادت إلى أوكرانيا، أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين، الذين سقطوا خلال العمليات القتالية".
وقال: "كما تعلمون، فقد تم استكمال تبادل جثث القتلى، بناء على اعتبارات أخلاقية، تقضي بدفن جثمان الجندي المقتول في أرض الوطن. وقد أعدنا أكثر من 7 آلاف جثة إلى الجانب الأوكراني، واستلمنا عددا قليلا من جثث جنودنا".
وأشار ميدينسكي إلى أن روسيا اقترحت على أوكرانيا تشكيل 3 مجموعات عمل للعمل عن بعد (عبر شبكة الإنترنت)، وقال: "ما اقترحناه على الجانب الأوكراني هذه المرة هو، أولاً، لتوفير الوقت والمال على دافعي الضرائب، تشكيل 3 مجموعات عمل ضمن وفدنا تعمل عن بعد".
ولفت ميدينسكي إلى أن "هذه المجموعات ستكون معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، وتتكون من متخصصين ذوي صلة من الإدارات العسكرية"، مؤكدًا أن "الجانب الأوكراني تعهد بدراسة هذا الاقتراح".
وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".