مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250724/مدير-مركز-العرب-مقترح-مجموعات-العمل-يثبت-سعي-روسيا-لإنجاح-المفاوضات-مقابل-تعنت-أوكرانيا-1102987026.html
مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا
مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير "مركز العرب للأبحاث والدراسات" في فلسطين، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي عقدت أمس في تركيا، تعتبر ركيزة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:28+0000
2025-07-24T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
حصري
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100576811_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_f4ab4454865f5582e355ac9a10c3950a.jpg
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أخذت روسيا على عاتقها المضي قدما في المفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر، وتوقيع اتفاق سلام شامل، انطلاقا من الجوانب الإنسانية قبل الجوانب السياسية، وهذا إدراكا من روسيا بأهمية الوصول في النهاية لإنجاز مشروع سلام شامل يقوم على الاستقرار والهدوء، وطي صفحة الحرب، رغم موقف موسكو الأقوى على كافة الصعد والمستويات.وأكد أن اقتراح روسيا بتشكيل ثلاث مجموعات عمل للوصول للحل النهائي عبر مشروع سلام مع أوكرانيا هو أمر ضروري من أجل ترتيب أوراق التفاوض وجدولة الأعمال، وأن يكون كل مجموعة من المجموعات الثلاثة ذات اختصاص في إدارة المفاوضات القادمة وتخصيص العمل.وتابع: "هذا يدلل على رغبة الموقف الروسي في عملية الإنجاز وتذليل كافة العقبات والمعيقات أمام أي اشكالية تواجه سير العملية التفاوضية، وهذا الاقتراح من الطبيعي أن يسهم في تقدم ونجاح المباحثات والسير بها قدما نحو الأمام، حيث يؤكد على صدق النوايا الروسية بضرورة تحقيق واقع عملي يؤدي للتقدم في عملية التفاوض".وأوضح أن روسيا "إحدى الدول العالمية الكبرى التى تنظر للأمور من منظور معالجة إيجابية وسليمة نحو تحقيق السلام، وهذا في حال استجابة الطرف الآخر، واحترامه لإرادة شعبه واحترام الدول المجاورة مثل روسيا التي تريد بالمقام الأول استباب الأمن والاستقرار العالمي".وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية: "استمرارا لتبادل أسرى الحرب، اتفقنا على أنه سيتم قريبا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب".وأوضح ميدينسكي أن "روسيا أعادت إلى أوكرانيا، أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين، الذين سقطوا خلال العمليات القتالية".وقال: "كما تعلمون، فقد تم استكمال تبادل جثث القتلى، بناء على اعتبارات أخلاقية، تقضي بدفن جثمان الجندي المقتول في أرض الوطن. وقد أعدنا أكثر من 7 آلاف جثة إلى الجانب الأوكراني، واستلمنا عددا قليلا من جثث جنودنا".ولفت ميدينسكي إلى أن "هذه المجموعات ستكون معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، وتتكون من متخصصين ذوي صلة من الإدارات العسكرية"، مؤكدًا أن "الجانب الأوكراني تعهد بدراسة هذا الاقتراح".وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".
https://sarabic.ae/20250723/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-ستواصل-دعمها-الفعال-لتحقيق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970918.html
https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html
https://sarabic.ae/20250724/باحث-في-الشأن-الروسي-روسيا-تمسك-بزمام-المبادرة-التفاوضية-1102984519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100576811_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a2ff2e26e855514f5eb28e5bf6384f56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم

مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا

11:28 GMT 24.07.2025
© Sputnikرئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي
رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير "مركز العرب للأبحاث والدراسات" في فلسطين، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي عقدت أمس في تركيا، تعتبر ركيزة أساسية ونقطة انطلاق هامة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أخذت روسيا على عاتقها المضي قدما في المفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر، وتوقيع اتفاق سلام شامل، انطلاقا من الجوانب الإنسانية قبل الجوانب السياسية، وهذا إدراكا من روسيا بأهمية الوصول في النهاية لإنجاز مشروع سلام شامل يقوم على الاستقرار والهدوء، وطي صفحة الحرب، رغم موقف موسكو الأقوى على كافة الصعد والمستويات.
وأكد أن اقتراح روسيا بتشكيل ثلاث مجموعات عمل للوصول للحل النهائي عبر مشروع سلام مع أوكرانيا هو أمر ضروري من أجل ترتيب أوراق التفاوض وجدولة الأعمال، وأن يكون كل مجموعة من المجموعات الثلاثة ذات اختصاص في إدارة المفاوضات القادمة وتخصيص العمل.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل دعمها الفعال لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 23:05 GMT
وتابع: "هذا يدلل على رغبة الموقف الروسي في عملية الإنجاز وتذليل كافة العقبات والمعيقات أمام أي اشكالية تواجه سير العملية التفاوضية، وهذا الاقتراح من الطبيعي أن يسهم في تقدم ونجاح المباحثات والسير بها قدما نحو الأمام، حيث يؤكد على صدق النوايا الروسية بضرورة تحقيق واقع عملي يؤدي للتقدم في عملية التفاوض".

وشدد على ضرورة أن يكون الموقف الأوكراني اليوم أكثر إدراكا وتطلعا للمستقبل، في ظل التعنت الأوكراني الذي يبدو واضحا في وضع العراقيل والعقبات أمام أي مقترح روسي يفتح الآفاق للانطلاق نحو إنهاء الخلافات والحرب، وهو ما يظهر جليا من خلال موقف الدول الأوروبية تجاه استغلال والضغط على أوكرانيا، مؤكدًا على ضرورة أن تكون كييف أكثر جدية في تحمل المسؤولية دون تبعية لأحد في اتخاذ قرار السلام الذي ينهي الصراع، دون استغلال أي نقطة لإعادة الأمور للمربع الأول.

وأوضح أن روسيا "إحدى الدول العالمية الكبرى التى تنظر للأمور من منظور معالجة إيجابية وسليمة نحو تحقيق السلام، وهذا في حال استجابة الطرف الآخر، واحترامه لإرادة شعبه واحترام الدول المجاورة مثل روسيا التي تريد بالمقام الأول استباب الأمن والاستقرار العالمي".
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
باحث في العلاقات الدولية: الهوة لا تزال كبيرة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 21:24 GMT
وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
وأفاد فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب.
وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية: "استمرارا لتبادل أسرى الحرب، اتفقنا على أنه سيتم قريبا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
باحث في الشأن الروسي: روسيا تمسك بزمام المبادرة التفاوضية
10:23 GMT
وأوضح ميدينسكي أن "روسيا أعادت إلى أوكرانيا، أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين، الذين سقطوا خلال العمليات القتالية".
وقال: "كما تعلمون، فقد تم استكمال تبادل جثث القتلى، بناء على اعتبارات أخلاقية، تقضي بدفن جثمان الجندي المقتول في أرض الوطن. وقد أعدنا أكثر من 7 آلاف جثة إلى الجانب الأوكراني، واستلمنا عددا قليلا من جثث جنودنا".

وأشار ميدينسكي إلى أن روسيا اقترحت على أوكرانيا تشكيل 3 مجموعات عمل للعمل عن بعد (عبر شبكة الإنترنت)، وقال: "ما اقترحناه على الجانب الأوكراني هذه المرة هو، أولاً، لتوفير الوقت والمال على دافعي الضرائب، تشكيل 3 مجموعات عمل ضمن وفدنا تعمل عن بعد".

ولفت ميدينسكي إلى أن "هذه المجموعات ستكون معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، وتتكون من متخصصين ذوي صلة من الإدارات العسكرية"، مؤكدًا أن "الجانب الأوكراني تعهد بدراسة هذا الاقتراح".
وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала