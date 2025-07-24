https://sarabic.ae/20250724/مدير-مركز-العرب-مقترح-مجموعات-العمل-يثبت-سعي-روسيا-لإنجاح-المفاوضات-مقابل-تعنت-أوكرانيا-1102987026.html

مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا

مدير "مركز العرب": مقترح مجموعات العمل يثبت سعي روسيا لإنجاح المفاوضات مقابل تعنت أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير "مركز العرب للأبحاث والدراسات" في فلسطين، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي عقدت أمس في تركيا، تعتبر ركيزة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T11:28+0000

2025-07-24T11:28+0000

2025-07-24T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

حصري

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100576811_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_f4ab4454865f5582e355ac9a10c3950a.jpg

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أخذت روسيا على عاتقها المضي قدما في المفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر، وتوقيع اتفاق سلام شامل، انطلاقا من الجوانب الإنسانية قبل الجوانب السياسية، وهذا إدراكا من روسيا بأهمية الوصول في النهاية لإنجاز مشروع سلام شامل يقوم على الاستقرار والهدوء، وطي صفحة الحرب، رغم موقف موسكو الأقوى على كافة الصعد والمستويات.وأكد أن اقتراح روسيا بتشكيل ثلاث مجموعات عمل للوصول للحل النهائي عبر مشروع سلام مع أوكرانيا هو أمر ضروري من أجل ترتيب أوراق التفاوض وجدولة الأعمال، وأن يكون كل مجموعة من المجموعات الثلاثة ذات اختصاص في إدارة المفاوضات القادمة وتخصيص العمل.وتابع: "هذا يدلل على رغبة الموقف الروسي في عملية الإنجاز وتذليل كافة العقبات والمعيقات أمام أي اشكالية تواجه سير العملية التفاوضية، وهذا الاقتراح من الطبيعي أن يسهم في تقدم ونجاح المباحثات والسير بها قدما نحو الأمام، حيث يؤكد على صدق النوايا الروسية بضرورة تحقيق واقع عملي يؤدي للتقدم في عملية التفاوض".وأوضح أن روسيا "إحدى الدول العالمية الكبرى التى تنظر للأمور من منظور معالجة إيجابية وسليمة نحو تحقيق السلام، وهذا في حال استجابة الطرف الآخر، واحترامه لإرادة شعبه واحترام الدول المجاورة مثل روسيا التي تريد بالمقام الأول استباب الأمن والاستقرار العالمي".وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية: "استمرارا لتبادل أسرى الحرب، اتفقنا على أنه سيتم قريبا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب".وأوضح ميدينسكي أن "روسيا أعادت إلى أوكرانيا، أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين، الذين سقطوا خلال العمليات القتالية".وقال: "كما تعلمون، فقد تم استكمال تبادل جثث القتلى، بناء على اعتبارات أخلاقية، تقضي بدفن جثمان الجندي المقتول في أرض الوطن. وقد أعدنا أكثر من 7 آلاف جثة إلى الجانب الأوكراني، واستلمنا عددا قليلا من جثث جنودنا".ولفت ميدينسكي إلى أن "هذه المجموعات ستكون معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، وتتكون من متخصصين ذوي صلة من الإدارات العسكرية"، مؤكدًا أن "الجانب الأوكراني تعهد بدراسة هذا الاقتراح".وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".

https://sarabic.ae/20250723/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-ستواصل-دعمها-الفعال-لتحقيق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970918.html

https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html

https://sarabic.ae/20250724/باحث-في-الشأن-الروسي-روسيا-تمسك-بزمام-المبادرة-التفاوضية-1102984519.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم