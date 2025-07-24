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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250724/باحث-في-الشأن-الروسي-روسيا-تمسك-بزمام-المبادرة-التفاوضية-1102984519.html
باحث في الشأن الروسي: روسيا تمسك بزمام المبادرة التفاوضية
باحث في الشأن الروسي: روسيا تمسك بزمام المبادرة التفاوضية
سبوتنيك عربي
تناول الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، علي كومان، الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف من حيث الشكل والمضمون، مؤكدا أن السؤال الأهم هو "ماذا نريد من... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T10:23+0000
2025-07-24T10:23+0000
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وأشار كومان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة الثقة بين الأطراف المتفاوضة تعود إلى السياسات المتطرفة للاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية السابقة"، موضحا أن "روسيا تطالب بضمانات دولية حقيقية، وهي متمسكة بمطالبها، وفي مقدّمتها الاعتراف بالأراضي التي ضمّتها باعتبارها روسية بموجب الاستفتاءات والقوانين الروسية الحالية". وأضاف أن "تحقيق تسوية كبرى قد يتطلب مرونة أكبر من الجانب الأوكراني وتقديم التنازلات، ما قد يتطلب تغيير النظام السياسي في كييف".ورأى كومان أن "روسيا تُظهر استعدادا تاما للوصول إلى السلام، خلافا لما تروّجه الدول الغربية"، لافتا إلى أن "استمرار التفاوض عن بعد عبر الإنترنت قد يكون مؤشرا لتعقد المفاوضات، واقتناعا روسيا بأن الطرف الأوكراني ليس مستقلا في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بهذه الأزمة".وأضاف: "لا جدوى من لقاء بين بوتين وزيلينسكي ما دامت هناك نقاط خلافية لم يتم الاتفاق عليها، ومن غير المتوقع أن يكون هذا اللقاء في المدى القريب".وأشار إلى أن "الجانب الأوكراني يفتقر إلى القرار الاستراتيجي في ظل ضغوط متزايدة، ورغبات الحلفاء غير المتسقة، ما يجعله في نظر روسيا طرفا غير جدير بالثقة"، محذرا من أنه "إذا استمر الوضع على حاله لن تبقى أوكرانيا كما كانت قبل عام 2022".ورأى كومان أن "الجانبان يحتاجان الى التبادل الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية"، مشيرا إلى أن "روسيا تملك زمام المبادرة في ما يتعلق بالهدنة الإنسانية، من خلال اقتراحها لهدن قصيرة، ليوم أو يومين، ورفضها هدنة الثلاثين يوما باعتبار انها ستكون فرصة لإعادة التسلح وليس لأسباب إنسانية".وانتقد تأخر الرد الأوكراني على المبادرات الإنسانية، واصفا ذلك بـ"النهج غير الأخلاقي وغير المبرر في سياق التفاوض".وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران. أسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وترأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-تم-تنفيذ-جميع-الاتفاقيات-الإنسانية-للجولة-الثانية-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عاجل-1102963206.html
https://sarabic.ae/20250723/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-ستواصل-دعمها-الفعال-لتحقيق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970918.html
https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم

باحث في الشأن الروسي: روسيا تمسك بزمام المبادرة التفاوضية

10:23 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تناول الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، علي كومان، الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف من حيث الشكل والمضمون، مؤكدا أن السؤال الأهم هو "ماذا نريد من المفاوضات ولماذا؟".
وأشار كومان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة الثقة بين الأطراف المتفاوضة تعود إلى السياسات المتطرفة للاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية السابقة"، موضحا أن "روسيا تطالب بضمانات دولية حقيقية، وهي متمسكة بمطالبها، وفي مقدّمتها الاعتراف بالأراضي التي ضمّتها باعتبارها روسية بموجب الاستفتاءات والقوانين الروسية الحالية".

وأضاف أن "تحقيق تسوية كبرى قد يتطلب مرونة أكبر من الجانب الأوكراني وتقديم التنازلات، ما قد يتطلب تغيير النظام السياسي في كييف".
فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
أمس, 18:56 GMT
ورأى كومان أن "روسيا تُظهر استعدادا تاما للوصول إلى السلام، خلافا لما تروّجه الدول الغربية"، لافتا إلى أن "استمرار التفاوض عن بعد عبر الإنترنت قد يكون مؤشرا لتعقد المفاوضات، واقتناعا روسيا بأن الطرف الأوكراني ليس مستقلا في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بهذه الأزمة".
وأضاف: "لا جدوى من لقاء بين بوتين وزيلينسكي ما دامت هناك نقاط خلافية لم يتم الاتفاق عليها، ومن غير المتوقع أن يكون هذا اللقاء في المدى القريب".

واعتبر الباحث في الشأن الروسي أن "أوكرانيا بحاجة إلى دعم هائل لمواجهة روسيا، إلا أن المعضلة تكمن في عجز الاتحاد الأوروبي عن الاستمرار في هذا الدعم، وفي الوقت ذاته عدم قدرته على وقفه خشية سقوط كييف"، لافتا إلى أن "أوروبا تقف مع أوكرانيا، ولكن ليس من أجلها، بل لأجل مصالحها الخاصة، وقد تمارس ضغوطا على كييف في هذا الإطار لتحقيق تلك المصالح".

وأشار إلى أن "الجانب الأوكراني يفتقر إلى القرار الاستراتيجي في ظل ضغوط متزايدة، ورغبات الحلفاء غير المتسقة، ما يجعله في نظر روسيا طرفا غير جدير بالثقة"، محذرا من أنه "إذا استمر الوضع على حاله لن تبقى أوكرانيا كما كانت قبل عام 2022".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل دعمها الفعال لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 23:05 GMT
ورأى كومان أن "الجانبان يحتاجان الى التبادل الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية"، مشيرا إلى أن "روسيا تملك زمام المبادرة في ما يتعلق بالهدنة الإنسانية، من خلال اقتراحها لهدن قصيرة، ليوم أو يومين، ورفضها هدنة الثلاثين يوما باعتبار انها ستكون فرصة لإعادة التسلح وليس لأسباب إنسانية".
وانتقد تأخر الرد الأوكراني على المبادرات الإنسانية، واصفا ذلك بـ"النهج غير الأخلاقي وغير المبرر في سياق التفاوض".
وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
باحث في العلاقات الدولية: الهوة لا تزال كبيرة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 21:24 GMT
عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران. أسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
وترأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.
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