https://sarabic.ae/20250724/باحث-في-الشأن-الروسي-روسيا-تمسك-بزمام-المبادرة-التفاوضية-1102984519.html

باحث في الشأن الروسي: روسيا تمسك بزمام المبادرة التفاوضية

باحث في الشأن الروسي: روسيا تمسك بزمام المبادرة التفاوضية

سبوتنيك عربي

تناول الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، علي كومان، الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف من حيث الشكل والمضمون، مؤكدا أن السؤال الأهم هو "ماذا نريد من... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T10:23+0000

2025-07-24T10:23+0000

2025-07-24T10:23+0000

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وأشار كومان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أزمة الثقة بين الأطراف المتفاوضة تعود إلى السياسات المتطرفة للاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية السابقة"، موضحا أن "روسيا تطالب بضمانات دولية حقيقية، وهي متمسكة بمطالبها، وفي مقدّمتها الاعتراف بالأراضي التي ضمّتها باعتبارها روسية بموجب الاستفتاءات والقوانين الروسية الحالية". وأضاف أن "تحقيق تسوية كبرى قد يتطلب مرونة أكبر من الجانب الأوكراني وتقديم التنازلات، ما قد يتطلب تغيير النظام السياسي في كييف".ورأى كومان أن "روسيا تُظهر استعدادا تاما للوصول إلى السلام، خلافا لما تروّجه الدول الغربية"، لافتا إلى أن "استمرار التفاوض عن بعد عبر الإنترنت قد يكون مؤشرا لتعقد المفاوضات، واقتناعا روسيا بأن الطرف الأوكراني ليس مستقلا في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بهذه الأزمة".وأضاف: "لا جدوى من لقاء بين بوتين وزيلينسكي ما دامت هناك نقاط خلافية لم يتم الاتفاق عليها، ومن غير المتوقع أن يكون هذا اللقاء في المدى القريب".وأشار إلى أن "الجانب الأوكراني يفتقر إلى القرار الاستراتيجي في ظل ضغوط متزايدة، ورغبات الحلفاء غير المتسقة، ما يجعله في نظر روسيا طرفا غير جدير بالثقة"، محذرا من أنه "إذا استمر الوضع على حاله لن تبقى أوكرانيا كما كانت قبل عام 2022".ورأى كومان أن "الجانبان يحتاجان الى التبادل الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية"، مشيرا إلى أن "روسيا تملك زمام المبادرة في ما يتعلق بالهدنة الإنسانية، من خلال اقتراحها لهدن قصيرة، ليوم أو يومين، ورفضها هدنة الثلاثين يوما باعتبار انها ستكون فرصة لإعادة التسلح وليس لأسباب إنسانية".وانتقد تأخر الرد الأوكراني على المبادرات الإنسانية، واصفا ذلك بـ"النهج غير الأخلاقي وغير المبرر في سياق التفاوض".وانتهت يوم أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران. أسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وترأس الوفد الأوكراني في الجولة من المفاوضات مع روسيا، كما كان من قبل، رستم أوميروف، وزير الدفاع السابق، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. وتضم مجموعة التفاوض من كييف أيضا ممثلين عن المخابرات الأوكرانية ووزارة الخارجية ومكتب زيلينسكي.

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https://sarabic.ae/20250723/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-ستواصل-دعمها-الفعال-لتحقيق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970918.html

https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html

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