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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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عرب بوينت بودكاست
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رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
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https://sarabic.ae/20250723/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-ستواصل-دعمها-الفعال-لتحقيق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970918.html
وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل دعمها الفعال لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل دعمها الفعال لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستواصل دعمها الفعّال لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجولة الثالثة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T23:05+0000
2025-07-23T23:05+0000
روسيا
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وكتب فيدان عبر منصة "إكس": "سنواصل دعمنا الفعّال لجميع الجهود التي تهدف إلى ضمان سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "المناقشات، عند تقييمها ككل، عكست توجهاً بنّاءً يركز على النتائج، وهو أمر يستحق الترحيب. عملية التفاوض تتطلب الصبر، وكل تقدم جديد يقرّب الأطراف من السلام. والتقدم المحرز اليوم يمثل خطوة أخرى نحو ترسيخ الرغبة المشتركة في التوصل إلى حل".وجاءت تصريحات الوزير عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية التي عُقدت الأربعاء في قصر "تشيران" بمدينة إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وكان مصدر قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن رؤساء الوفدين الروسي والأوكراني عقدوا اجتماعًا مغلقًا على انفراد قبيل انطلاق الجلسة.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، وضم أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات العسكرية الجنرال إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وفي ختام المحادثات، أعلن ميدينسكي أن كافة الاتفاقات الإنسانية التي تم التوصل إليها في الجولة الثانية نُفّذت بالكامل، موضحًا أن روسيا سلّمت لأوكرانيا جثامين أكثر من 7 آلاف جندي أوكراني، وعرضت تسليم ثلاثة آلاف جثة إضافية.كما أشار إلى إتمام عملية تبادل أسرى ضخمة بين الجانبين شملت حوالي 1200 شخص من كل طرف، وأن روسيا عرضت تنفيذ تبادل جديد يشمل عددًا مماثلًا من الأسرى.وأوضح ميدينسكي أن عمليات التبادل الطبي للجرحى والمرضى على خطوط الاشتباك ستستمر، وأن روسيا اقترحت تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمواصلة الحوار عبر الإنترنت.ورغم هذا التقدم، أقرّ المسؤول الروسي بأن المواقف لا تزال "متباعدة جدًا" فيما يتعلق بمشاريع مذكرات التفاهم حول تسوية النزاع، مؤكدًا أن "اللقاء بين زعيمي روسيا وأوكرانيا هو الذي ينبغي أن يُنهي المسألة".وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا جولتين سابقتين من المفاوضات في إسطنبول خلال شهري مايو/ آيار ويونيو/حزيران، أسفرتا عن تبادل للأسرى وتسليم جثامين جنود، إلى جانب تبادل مشاريع مذكرات بشأن تسوية النزاع.
https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي: أنقرة ستواصل دعمها الفعال لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

23:05 GMT 23.07.2025
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستواصل دعمها الفعّال لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين الطرفين عكست "نهجًا بنّاءً وموجهًا نحو النتائج".
وكتب فيدان عبر منصة "إكس": "سنواصل دعمنا الفعّال لجميع الجهود التي تهدف إلى ضمان سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا".
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
باحث في العلاقات الدولية: الهوة لا تزال كبيرة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
21:24 GMT
وأضاف: "المناقشات، عند تقييمها ككل، عكست توجهاً بنّاءً يركز على النتائج، وهو أمر يستحق الترحيب. عملية التفاوض تتطلب الصبر، وكل تقدم جديد يقرّب الأطراف من السلام. والتقدم المحرز اليوم يمثل خطوة أخرى نحو ترسيخ الرغبة المشتركة في التوصل إلى حل".
وجاءت تصريحات الوزير عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية التي عُقدت الأربعاء في قصر "تشيران" بمدينة إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وكان مصدر قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن رؤساء الوفدين الروسي والأوكراني عقدوا اجتماعًا مغلقًا على انفراد قبيل انطلاق الجلسة.
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، وضم أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات العسكرية الجنرال إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
وفي ختام المحادثات، أعلن ميدينسكي أن كافة الاتفاقات الإنسانية التي تم التوصل إليها في الجولة الثانية نُفّذت بالكامل، موضحًا أن روسيا سلّمت لأوكرانيا جثامين أكثر من 7 آلاف جندي أوكراني، وعرضت تسليم ثلاثة آلاف جثة إضافية.
كما أشار إلى إتمام عملية تبادل أسرى ضخمة بين الجانبين شملت حوالي 1200 شخص من كل طرف، وأن روسيا عرضت تنفيذ تبادل جديد يشمل عددًا مماثلًا من الأسرى.
وأوضح ميدينسكي أن عمليات التبادل الطبي للجرحى والمرضى على خطوط الاشتباك ستستمر، وأن روسيا اقترحت تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمواصلة الحوار عبر الإنترنت.
ورغم هذا التقدم، أقرّ المسؤول الروسي بأن المواقف لا تزال "متباعدة جدًا" فيما يتعلق بمشاريع مذكرات التفاهم حول تسوية النزاع، مؤكدًا أن "اللقاء بين زعيمي روسيا وأوكرانيا هو الذي ينبغي أن يُنهي المسألة".
وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا جولتين سابقتين من المفاوضات في إسطنبول خلال شهري مايو/ آيار ويونيو/حزيران، أسفرتا عن تبادل للأسرى وتسليم جثامين جنود، إلى جانب تبادل مشاريع مذكرات بشأن تسوية النزاع.
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