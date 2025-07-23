https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-العلاقات-الدولية-الهوة-لا-تزال-كبيرة-بعد-جولة-المفاوضات-الثالثة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102970125.html

باحث في العلاقات الدولية : الهوة لا تزال كبيرة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

باحث في العلاقات الدولية : الهوة لا تزال كبيرة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في العلاقات الدولية، فراس رضوان أوغلو، على جولة المباحثات الجديدة التي عُقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، مشيرًا إلى أن "انعقاد الجولة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T21:24+0000

2025-07-23T21:24+0000

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وأوضح أوغلو في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الهوة لا تزال كبيرة بين موسكو وكييف، وسط انعدام الثقة وعدم التوافق في الأهداف"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك "لا يُلغي أهمية استمرار الحوار، ولا يقلل من دور تركيا في دعم المفاوضات كدولة جارة بحرية للطرفين، لأهمية هذه المفاوضات وتأثيرها على الاستقرار العالمي".وأضاف أن "كل عملية تفاوض بين أطراف متصارعة لها أهميتها، ويجب البناء على ما تحقق في الجولات السابقة"، لافتًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي بدأ يخفف من تصلبه تجاه روسيا، وهناك دعوات أمريكية متزايدة لإيجاد حل متوازن بين الطرفين، وهو ما يجب استثماره في دعم المسار التفاوضي".وعن احتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، اعتبر أوغلو أن "مثل هذا اللقاء يبدو صعبًا ومستبعدًا في الوقت الراهن"، مرجّحًا أن "تُعقد لقاءات على مستوى المؤسسات في البلدين، قد تمهّد لعودة الهدوء إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وختم بالقول: وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أمس الأربعاء، في إطار صيغة موسعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وعقد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، الأربعاء، مع رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف، اجتماعا ثنائيا في قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية.وعقد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف، اجتماعا ثنائيا في قصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية.

https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html

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