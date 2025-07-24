https://sarabic.ae/20250724/العثور-على-الطائرة--المفقودة-في-مقاطعة-أمورسك-الروسية-1102975811.html

العثور على الطائرة المفقودة في مقاطعة أمورسك الروسية ولا يوجد ناجون

العثور على الطائرة المفقودة في مقاطعة أمورسك الروسية ولا يوجد ناجون

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على حطام طائرة "أن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T07:02+0000

2025-07-24T07:02+0000

2025-07-24T08:34+0000

روسيا

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وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.وكان مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في أمورسك قد أفاد لـ"سبوتنيك" بأنه: "في الساعة 15:26 (9:26 بتوقيت موسكو)، عثرت مروحية على حطام الطائرة على بُعد 15 كيلومترًا من تيندا. لا شيء واضح حتى الآن، ويجري حاليًا فحص أولي".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.مقطع فيديو صادم يوثق اشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية بعد إقلاعها

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