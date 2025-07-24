https://sarabic.ae/20250724/العثور-على-الطائرة--المفقودة-في-مقاطعة-أمورسك-الروسية-1102975811.html
العثور على الطائرة المفقودة في مقاطعة أمورسك الروسية ولا يوجد ناجون
العثور على الطائرة المفقودة في مقاطعة أمورسك الروسية ولا يوجد ناجون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على حطام طائرة "أن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T07:02+0000
2025-07-24T07:02+0000
2025-07-24T08:34+0000
روسيا
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وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.وكان مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في أمورسك قد أفاد لـ"سبوتنيك" بأنه: "في الساعة 15:26 (9:26 بتوقيت موسكو)، عثرت مروحية على حطام الطائرة على بُعد 15 كيلومترًا من تيندا. لا شيء واضح حتى الآن، ويجري حاليًا فحص أولي".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.مقطع فيديو صادم يوثق اشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية بعد إقلاعها
https://sarabic.ae/20250724/فقدان-الاتصال-بطائرة-ركاب-على-متنها-46-شخصا-شرقي-روسيا-1102974157.html
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روسيا
العثور على الطائرة المفقودة في مقاطعة أمورسك الروسية ولا يوجد ناجون
07:02 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 08:34 GMT 24.07.2025)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على حطام طائرة "أن-24"، التي فقدت في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة أمور شرقي البلاد.
وقالت الطوارئ الروسية: "خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة، وهو مشتعل. ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادث".
وكتب حاكم مقاطعة أمورسك، فاسيلي أورلوف: "وفقًا لمعلومات من المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية، عثرت مروحية من طراز "مي-8" خلال عمليات البحث على هيكل الطائرة المفقودة قرب تيندا".
وأكدت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه عُثر على طائرة "أن-24" المفقودة في مقاطعة أمورسك على سفح جبلي يبعد 15 كيلومترًا عن مدينة تيندا، ولم يكن هناك ناجون"، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب.
وكان مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في أمورسك قد أفاد لـ"سبوتنيك" بأنه: "في الساعة 15:26 (9:26 بتوقيت موسكو)، عثرت مروحية على حطام الطائرة على بُعد 15 كيلومترًا من تيندا. لا شيء واضح حتى الآن، ويجري حاليًا فحص أولي".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أمور، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.