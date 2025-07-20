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https://sarabic.ae/20250720/مقطع-فيديو-صادم-يوثق-اشتعال-النيران-في-محرك-طائرة-أمريكية-بعد-إقلاعها-1102853719.html
مقطع فيديو صادم يوثق اشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية بعد إقلاعها
مقطع فيديو صادم يوثق اشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية بعد إقلاعها
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة ركاب أمريكية إلى حريق تسبب في هبوطها اضطراريا بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الدولي، في ثاني حادث من هذا النوع لنفس الشركة المشغلة... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T19:50+0000
2025-07-20T19:50+0000
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ورصد مقطع فيديو اشتعال النيران في المحرك الأيسر للطائرة، التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، التي كانت متجهة إلى أتلانتا، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن الطائرة من طراز "بوينغ - 767 - 400".وسجل شهود عيان مقاطع فيديو للحريق أثناء تحليق الطائرة فوق جنوب لوس أنجلوس، قبل أن تعود وتهبط بسلام دون تسجيل إصابات.وتوجهت فرق الإطفاء كانت بانتظار الطائرة عند الهبوط وتمكنت من إخماد الحريق فور توقفها، بينما أشاد ركاب الطائرة بتصرف الطاقم وهدوئه، مؤكدين أنهم تلقوا تحديثات مطمئنة من قائد الرحلة طوال فترة الطيران.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها فتحت تحقيقا في الحادث، الذي تعرضت له الطائرة التي دخلت الخدمة قبل 25 عاما.ويعد الحادث ثاني حادث حريق في محرك لطائرة تابعة لـ"دلتا" خلال عام 2025 بعد حادث مماثل في يناير/ كانون الثاني السابق.
https://sarabic.ae/20250201/مصرع-6-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-بمدينة-فيلادلفيا-الأميركية-1097363955.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مقطع فيديو صادم يوثق اشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية بعد إقلاعها

19:50 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaطائرة
طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
تعرضت طائرة ركاب أمريكية إلى حريق تسبب في هبوطها اضطراريا بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الدولي، في ثاني حادث من هذا النوع لنفس الشركة المشغلة للطائرة منذ مطلع العام الحالي.
ورصد مقطع فيديو اشتعال النيران في المحرك الأيسر للطائرة، التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، التي كانت متجهة إلى أتلانتا، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن الطائرة من طراز "بوينغ - 767 - 400".
وسجل شهود عيان مقاطع فيديو للحريق أثناء تحليق الطائرة فوق جنوب لوس أنجلوس، قبل أن تعود وتهبط بسلام دون تسجيل إصابات.
وتوجهت فرق الإطفاء كانت بانتظار الطائرة عند الهبوط وتمكنت من إخماد الحريق فور توقفها، بينما أشاد ركاب الطائرة بتصرف الطاقم وهدوئه، مؤكدين أنهم تلقوا تحديثات مطمئنة من قائد الرحلة طوال فترة الطيران.
Aftermath of a plane crash in the Siberian city of Irkutsk, Russia. October 23, 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
1 فبراير, 02:15 GMT
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها فتحت تحقيقا في الحادث، الذي تعرضت له الطائرة التي دخلت الخدمة قبل 25 عاما.
ويعد الحادث ثاني حادث حريق في محرك لطائرة تابعة لـ"دلتا" خلال عام 2025 بعد حادث مماثل في يناير/ كانون الثاني السابق.
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