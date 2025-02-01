مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأميركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250201/مصرع-6-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-بمدينة-فيلادلفيا-الأميركية-1097363955.html
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأميركية
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأميركية
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T02:15+0000
2025-02-01T02:33+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097364230_0:70:1187:738_1920x0_80_0_0_aec4f44c113279a61e2b136bb47ce90b.png
فيلادلفيا - سبوتنيك. وقالت الإدارة في منشور عبر منصة "إكس": "تحطمت طائرة من طراز 55 "لير جيت" في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص.وأضافت: "كانت الطائرة في طريقها إلى مطار سبرينغفيلد برانسون الوطني في ميسوري. ستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الأمر. وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق وتقديم كافة التحديثات".وفي تعليقه على الحادثة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلاديلفيا".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق.وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".وذكرت الشبكة أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب".
https://sarabic.ae/20250201/سقوط-طائرة-على-عدد-من-المنازل-في-فيلادلفيا-بولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1097363619.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097364230_56:0:1132:807_1920x0_80_0_0_97754bc7ec6c8e6cff2fbb016c314a96.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأميركية

02:15 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 02:33 GMT 01.02.2025)
© PhotoAftermath of a plane crash in the Siberian city of Irkutsk, Russia. October 23, 2022.
Aftermath of a plane crash in the Siberian city of Irkutsk, Russia. October 23, 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة.
فيلادلفيا - سبوتنيك. وقالت الإدارة في منشور عبر منصة "إكس": "تحطمت طائرة من طراز 55 "لير جيت" في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص.
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
سقوط طائرة على عدد من المنازل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية
00:38 GMT
وأضافت: "كانت الطائرة في طريقها إلى مطار سبرينغفيلد برانسون الوطني في ميسوري. ستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الأمر. وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق وتقديم كافة التحديثات".
وفي تعليقه على الحادثة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلاديلفيا".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق.
وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".
وذكرت الشبكة أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала