https://sarabic.ae/20250201/مصرع-6-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-بمدينة-فيلادلفيا-الأميركية-1097363955.html

مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأميركية

مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأميركية

سبوتنيك عربي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T02:15+0000

2025-02-01T02:15+0000

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فيلادلفيا - سبوتنيك. وقالت الإدارة في منشور عبر منصة "إكس": "تحطمت طائرة من طراز 55 "لير جيت" في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص.وأضافت: "كانت الطائرة في طريقها إلى مطار سبرينغفيلد برانسون الوطني في ميسوري. ستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الأمر. وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق وتقديم كافة التحديثات".وفي تعليقه على الحادثة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلاديلفيا".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق.وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".وذكرت الشبكة أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب".

https://sarabic.ae/20250201/سقوط-طائرة-على-عدد-من-المنازل-في-فيلادلفيا-بولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1097363619.html

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