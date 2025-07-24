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فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 43 شخصا شرقي روسيا
فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 43 شخصا شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة أمورسك، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T05:50+0000
2025-07-24T06:52+0000
روسيا
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وأكد مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في آمور لوكالة "سبوتنيك" انطلاق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة أمورسك للبحث عن طائرة "أن-24".وكتب أورلوف على قناته على "تلغرام": "وفقًا للخدمات التشغيلية، اختفت اليوم طائرة الركاب "أن-24"، التي كانت متجهة من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، عن شاشات الرادار".وأشار الحاكم إلى أن جميع القوات والوسائل اللازمة تشارك في البحث عن الطائرة المفقودة.وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة "أن-24" التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط.وأكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنها تجري عمليات بحث بالتنسيق مع وزارة الطوارئ في مقاطعة أمورسك عن طائرة "أن-24".وأوضحت وكالة النقل الجوي أن طائرة هليكوبتر من طراز "مي -2" أقلعت من نيريونغري لمسح المنطقة، وغادرت فرق بحث وإنقاذ أرضية للبحث عن الطائرة.وتم فتح قضية جنائية عاجلة تتعلق بانتهاك قواعد السلامة المرورية بعد فقدان طائرة "أن-24" في مقاطعة أمورسك، بحسب ما أفادت به لجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك".
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فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 43 شخصا شرقي روسيا

05:50 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 06:52 GMT 24.07.2025)
© Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры / الانتقال إلى بنك الصورانزلاق طائرة من طراز أن-24 عن المدرج في مقاطعة إيركوتسك الروسية
انزلاق طائرة من طراز أن-24 عن المدرج في مقاطعة إيركوتسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
/
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أعلن حاكم مقاطعة أمورسك، فاسيلي أورلوف، أن 43 راكبا على متن الطائرة "أن-24" التي اختفت من الرادار في طريقها من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا.
وأكد مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في آمور لوكالة "سبوتنيك" انطلاق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة أمورسك للبحث عن طائرة "أن-24".
وكتب أورلوف على قناته على "تلغرام": "وفقًا للخدمات التشغيلية، اختفت اليوم طائرة الركاب "أن-24"، التي كانت متجهة من بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، عن شاشات الرادار".

وتابع: "وفقًا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 43 راكبًا (من بينهم خمسة أطفال) وستة من أفراد الطاقم".

وأشار الحاكم إلى أن جميع القوات والوسائل اللازمة تشارك في البحث عن الطائرة المفقودة.
وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة "أن-24" التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط.

وبحسب وكالات إنفاذ القانون في المنطقة فإن الطقس في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة سيئ، وكان هناك تأخير للرحلة.

وأكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنها تجري عمليات بحث بالتنسيق مع وزارة الطوارئ في مقاطعة أمورسك عن طائرة "أن-24".
وأوضحت وكالة النقل الجوي أن طائرة هليكوبتر من طراز "مي -2" أقلعت من نيريونغري لمسح المنطقة، وغادرت فرق بحث وإنقاذ أرضية للبحث عن الطائرة.
وتم فتح قضية جنائية عاجلة تتعلق بانتهاك قواعد السلامة المرورية بعد فقدان طائرة "أن-24" في مقاطعة أمورسك، بحسب ما أفادت به لجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك".
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