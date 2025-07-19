https://sarabic.ae/20250719/إكس-59-طائرة-ناسا-لـتقليص-الزمن-1102825411.html

"إكس-59": طائرة ناسا لـ"تقليص الزمن"

"إكس-59": طائرة ناسا لـ"تقليص الزمن"

سبوتنيك عربي

وضع مهندسو وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، آخر اللمسات على طائرة "إكس-59" الفائقة السرعة، المصممة لاختراق حاجز الصوت، وتخفيف الضوضاء، وتقليص زمن الرحلات الجوية. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T14:06+0000

2025-07-19T14:06+0000

2025-07-19T14:06+0000

علوم

ناسا

مجتمع

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وأصبحت "ناسا" قاب قوسين أو أدنى، من إطلاق هذه الطائرة، بعدما أجرت أول تجارب تحليق لها على مدرج في ولاية كاليفورنيا، مستخدمة محركها الخاص وبسرعة منخفضة، في 10 يوليو/ تموز، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوكالة.وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن الطائرة، في حال دخولها الخدمة، ستتمكن من تقليص مدة الرحلة بين نيويورك ولندن إلى ثلاث ساعات ونصف فقط، بحيث يمكن للمسافرين تناول الفطور في نيويورك، ووجبة خفيفة في لندن منتصف النهار.ويصل طول الطائرة إلى 100 قدم وعرضها 30 قدما، ومن المقرر أن تجري أول رحلة جوية لها في وقت لاحق من هذا العام، حسب وكالة "ناسا".ويتوقع أن ينتج تصميم الطائرة الخاص صوتا خافتا عند تجاوز سرعة الصوت، يشبه صوت الطرق أو الدف الخفيف، حتى عند بلوغ سرعة 1488 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد به مسؤولون.وأوضحت "ناسا" أن الأنف الطويل والمدبب للطائرة سيسهم في تخفيف موجات الصدمة التي تحدث الضوضاء المفرطة في الطائرات التقليدية.لكن طائرات "الكونكورد"، التي دخلت الخدمة عام 1976، توقفت عن العمل نهائيا عام 2003 بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة، إضافة إلى حادث تحطم مميت وقع عام 2000، بحسب "نيويورك بوست".طائرة "إس جي-100" الروسية تنفذ رحلتها الجوية الأولى

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علوم, ناسا