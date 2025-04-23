https://sarabic.ae/20250423/طائرة-إس-جي-100-الروسية-تنفذ-رحلتها-الجوية-الأولى-1099814288.html

طائرة "إس جي-100" الروسية تنفذ رحلتها الجوية الأولى

طائرة "إس جي-100" الروسية تنفذ رحلتها الجوية الأولى

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "روستيخ" أن طائرة "إس-جي 100" (سوبر جت) التي تحل محل الطائرات المستوردة بالكامل، والتي طورتها شركة ياكوفليف، قامت بأول رحلة لها في كومسومولسك نا... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T08:28+0000

2025-04-23T08:28+0000

2025-04-23T08:28+0000

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وقالت الشركة في بيان: "النموذج الثالث من طائرات "سوبرجيت" انضم إلى برنامج اختبارات الطيران. وقد أجرت الطائرة التجارية التي تحل بالكامل محل الطائرات المستوردة والتي طورتها شركة ياكوفليف المساهمة العامة (لتابعة لشركة الطيران المدني الروسية التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) أول رحلة لها في مدينة كومسومولسك-نا-أمور".وأشارت روستيخ إلى أنه تم تأكيد التشغيل المستقر لجميع الأنظمة المحلية خلال الاختبارات. حلقت الطائرة في السماء بمحركات PD-8 الروسية. وأظهرت قدرة جيدة على التحكم والاستقرار في الجو.ووفقا للشركة، فإن الرحلة استغرقت حوالي 40 دقيقة، وجرت على ارتفاعات تصل إلى 3000 متر وسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة.وفي وقت سابق، صرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، بأن أول رحلة لطائرة "سوبرجيت" التي تحل محل الطائرات المستوردة مقررة في شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري.وقد حلقت الطائرة المزودة بمحرك "أيه.بي.دي" الروسي لأول مرة في كومسومولسك-نا-أموري في 17 آذار/مارس.وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاختبارات، تم التأكد من استقرار تشغيل جميع الأنظمة المحلية، حيث أقلعت الطائرة وأظهرت قدرة تحكم واستقرارًا جويًا ممتازين.دخل برنامج استبدال طائرات "سوبر جيت" المستوردة مرحلته النهائية. وقد أنجز تعاون شركات روستيخ جهودًا جبارة. وتم استبدال حوالي 40 نظامًا ووحدة مستوردة على متن الطائرة، بما في ذلك أهم مكون - المحركات... والآن، يسير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، وفقًا لفلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ".يذكر أن طائرات "إس جي-100" هي نسخة محدثة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، تمت صناعتها مع إحلال معظم المكونات الأجنبية الصنع بمكونات روسية، في إطار برنامج الإحلال محل الواردات أو الاستعاضة عن الاستيراد.مراوغة عسكرية بطائرة مدنية... طيار روسي ينفذ بهلوانيات فريدة من نوعها ... فيديوطائرة الركاب القصيرة المدى "إس جي 100"

https://sarabic.ae/20250205/روسيا-تكشف-عن-محرك-جديد-يغير-معادلة-صناعة-الطائرات-المدنية-1097495306.html

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