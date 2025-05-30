أسطول الشمال الروسي... درع روسيا في أقاصي الأرض

أسطول الشمال الروسي خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
أسطول الشمال الروسي خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
بحارة أسطول الشمال الروسي يقرأون الرسائل من عائلاتهم
بحارة أسطول الشمال الروسي يقرأون الرسائل من عائلاتهم
جنود مفرزة الغواصين التابعة لأسطول الشمال التابع للبحرية الروسية، في مهمة قتالية
جنود مفرزة الغواصين التابعة لأسطول الشمال التابع للبحرية الروسية، في مهمة قتالية
جنود أسطول الشمال الروسي في مقصورة الرياضة والتدريب في طراد الطوربيدات، الذي يعمل بالطاقة النووية
جنود أسطول الشمال الروسي في مقصورة الرياضة والتدريب في طراد الطوربيدات، الذي يعمل بالطاقة النووية
غواصة نووية تابعة لأسطول الشمال الروسي، على رصيف سيفيرومورسك في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا
غواصة نووية تابعة لأسطول الشمال الروسي، على رصيف سيفيرومورسك في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا
ضابط من أسطول الشمال الروسي يراقب حالة المياه باستخدام جهاز خاص
ضابط من أسطول الشمال الروسي يراقب حالة المياه باستخدام جهاز خاص
أفراد الخدمة في الفوج البحري المنفصل رقم 61 التابع لأسطول الشمال الروسي، خلال تدريبات عسكرية شتوية
أفراد الخدمة في الفوج البحري المنفصل رقم 61 التابع لأسطول الشمال الروسي، خلال تدريبات عسكرية شتوية
حاملة الطائرات الثقيلة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف"، التابعة لأسطول الشمال الروسي
حاملة الطائرات الثقيلة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف"، التابعة لأسطول الشمال الروسي
بحارة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف" أثناء الرسو في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا
بحارة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف" أثناء الرسو في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا
القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع تقدم التدريبات المشتركة لأسطولي الشمال و البحر الأسود، في 9 يناير/ كانون الثاني 2020
القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع تقدم التدريبات المشتركة لأسطولي الشمال و البحر الأسود، في 9 يناير/ كانون الثاني 2020
كلاب الزلاجات، خلال جلسات التدريب التكتيكي، في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا
كلاب الزلاجات، خلال جلسات التدريب التكتيكي، في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا
أفراد عسكريون روس أثناء التدريب التكتيكي في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا
أفراد عسكريون روس أثناء التدريب التكتيكي في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا