أسطول الشمال الروسي... درع روسيا في أقاصي الأرض

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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https://sarabic.ae/20250530/1101129446.html
أسطول الشمال الروسي... درع روسيا في أقاصي الأرض
أسطول الشمال الروسي... درع روسيا في أقاصي الأرض
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لأسطول الشمال التابع لقوات البحرية الروسية، ويعتبر الأول من يونيو/ حزيران من كل عام، يوم أسطول الشمال في البحرية الروسية. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أسطول الشمال الروسي... درع روسيا في أقاصي الأرض

11:42 GMT 30.05.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لأسطول الشمال التابع لقوات البحرية الروسية، ويعتبر الأول من يونيو/ حزيران من كل عام، يوم أسطول الشمال في البحرية الروسية.
© Sputnik . Yevgeny Khaldei / الانتقال إلى بنك الصور

أسطول الشمال الروسي خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

أسطول الشمال الروسي خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Yevgeny Khaldei
/
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أسطول الشمال الروسي خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

© Sputnik . V. Suhodolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة أسطول الشمال الروسي يقرأون الرسائل من عائلاتهم

بحارة أسطول الشمال الروسي يقرأون الرسائل من عائلاتهم - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . V. Suhodolskiy
/
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بحارة أسطول الشمال الروسي يقرأون الرسائل من عائلاتهم

© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصور

جنود مفرزة الغواصين التابعة لأسطول الشمال التابع للبحرية الروسية، في مهمة قتالية

جنود مفرزة الغواصين التابعة لأسطول الشمال التابع للبحرية الروسية، في مهمة قتالية - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Oleg Lastochkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود مفرزة الغواصين التابعة لأسطول الشمال التابع للبحرية الروسية، في مهمة قتالية

© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصور

جنود أسطول الشمال الروسي في مقصورة الرياضة والتدريب في طراد الطوربيدات، الذي يعمل بالطاقة النووية

جنود أسطول الشمال الروسي في مقصورة الرياضة والتدريب في طراد الطوربيدات، الذي يعمل بالطاقة النووية - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Oleg Lastochkin
/
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جنود أسطول الشمال الروسي في مقصورة الرياضة والتدريب في طراد الطوربيدات، الذي يعمل بالطاقة النووية

© Sputnik . Yuriy Kaver / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة نووية تابعة لأسطول الشمال الروسي، على رصيف سيفيرومورسك في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا

غواصة نووية تابعة لأسطول الشمال الروسي، على رصيف سيفيرومورسك في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Yuriy Kaver
/
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غواصة نووية تابعة لأسطول الشمال الروسي، على رصيف سيفيرومورسك في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا

© Sputnik . Oleg Lastochkin

ضابط من أسطول الشمال الروسي يراقب حالة المياه باستخدام جهاز خاص

ضابط من أسطول الشمال الروسي يراقب حالة المياه باستخدام جهاز خاص - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Oleg Lastochkin

ضابط من أسطول الشمال الروسي يراقب حالة المياه باستخدام جهاز خاص

© Sputnik . Mikhail Fomichev / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد الخدمة في الفوج البحري المنفصل رقم 61 التابع لأسطول الشمال الروسي، خلال تدريبات عسكرية شتوية

أفراد الخدمة في الفوج البحري المنفصل رقم 61 التابع لأسطول الشمال الروسي، خلال تدريبات عسكرية شتوية - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Mikhail Fomichev
/
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أفراد الخدمة في الفوج البحري المنفصل رقم 61 التابع لأسطول الشمال الروسي، خلال تدريبات عسكرية شتوية

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

حاملة الطائرات الثقيلة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف"، التابعة لأسطول الشمال الروسي

حاملة الطائرات الثقيلة &quot;أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف&quot;، التابعة لأسطول الشمال الروسي - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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حاملة الطائرات الثقيلة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف"، التابعة لأسطول الشمال الروسي

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف" أثناء الرسو في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا

بحارة الفرقاطة &quot;أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف&quot; أثناء الرسو في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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بحارة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف" أثناء الرسو في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع تقدم التدريبات المشتركة لأسطولي الشمال و البحر الأسود، في 9 يناير/ كانون الثاني 2020

القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع تقدم التدريبات المشتركة لأسطولي الشمال و البحر الأسود، في 9 يناير/ كانون الثاني 2020 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
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القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع تقدم التدريبات المشتركة لأسطولي الشمال و البحر الأسود، في 9 يناير/ كانون الثاني 2020

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

كلاب الزلاجات، خلال جلسات التدريب التكتيكي، في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا

كلاب الزلاجات، خلال جلسات التدريب التكتيكي، في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل &quot;أركتيتشيسكايا&quot;، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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كلاب الزلاجات، خلال جلسات التدريب التكتيكي، في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد عسكريون روس أثناء التدريب التكتيكي في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا

أفراد عسكريون روس أثناء التدريب التكتيكي في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل &quot;أركتيتشيسكايا&quot;، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفراد عسكريون روس أثناء التدريب التكتيكي في ساحة تدريب اللواء 80 المنفصل "أركتيتشيسكايا"، التابع لأسطول الشمال الروسي، بالقرب من قرية ألاكورتي في مقاطعة مورمانسك، شمال غربي روسيا

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