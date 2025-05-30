أسطول الشمال الروسي... درع روسيا في أقاصي الأرض

جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لأسطول الشمال التابع لقوات البحرية الروسية، ويعتبر الأول من يونيو/ حزيران من كل عام، يوم أسطول الشمال في البحرية الروسية.