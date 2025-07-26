https://sarabic.ae/20250726/بوتين-الأسطول-الروسي-منذ-عهد-بطرس-الأكبر-مصدر-فخر-البلاد-1103072619.html

بوتين: الأسطول الروسي منذ عهد بطرس الأكبر مصدر فخر للبلاد

بوتين: الأسطول الروسي منذ عهد بطرس الأكبر مصدر فخر للبلاد

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جميع البحارة العسكريين الروس بيوم البحرية الروسي، مؤكدًا أن قوات البحرية ستواصل دورها في الدفاع عن البلاد. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T23:13+0000

2025-07-26T23:13+0000

2025-07-26T23:13+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

الأسطول الروسي

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موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب مصور بمناسبة يوم البحرية الروسي: "أهنئ جميع البحارة العسكريين في روسيا بيوم البحرية. اليوم، نحتفل بجميع أجيال البحارة والضباط الشجعان المخلصين لواجبهم والمخلصين للوطن. في هذا اليوم، نستذكر أولئك الذين بنوا مجد وقوة البحرية الروسية على مر القرون، مؤكدين أن روسيا قوة بحرية عظيمة من خلال إنجازاتهم العسكرية وانتصاراتهم وعملهم اليومي الدؤوب وتقدمهم العلمي الباهر".وأضاف بوتين: "من الحقائق الراسخة أن أفراد قواتنا البحرية دافعوا دائمًا عن الوطن والشرف. لقد صقلتم صمودكم وشجاعتكم، ومعرفتكم وصدقكم، ونزاهتكم وروحكم الأخوية من خلال الخدمة البحرية الشاقة والخطيرة، وثقافتها الفريدة، التي يتمثل جوهرها في حبكم الصادق والصادق وغير المشروط للوطن".ولفت إلى أن البحرية تلعب دورًا حاسمًا في ضمان دفاع روسيا، وأمنها وحماية مصالحها المشروعة في جميع أنحاء العالم.وقال إن "المكون البحري للثالوث النووي الروسي يزداد قوة. ويتألف جوهره من مجموعة من الغواصات النووية، التي تبني إمكاناتها بثقة. لقد أكملنا بناء الطراد "كنياز بوزارسكي"، وهناك غواصتان من فئة "بوري-أ" وست غواصات نووية متعددة الأغراض من فئة "ياسن-إم" في مراحل مختلفة من البناء".كما أوضح الرئيس الروسي أنه تمت الموافقة هذا العام على استراتيجية تطوير البحرية الروسية الجديدة، وهي أول وثيقة من نوعها مصممة لفترة ممتدة، حتى عام 2050.وتابع بالقول إن "العنصر الأساسي في أسطولنا البحري المحدث سيكون قدرته على التكيف بسرعة مع أي تغييرات في الوضع الاستراتيجي ومراعاة جميع الاتجاهات والتوقعات الحالية، بما في ذلك آفاق تطوير التعاون الدولي على أساس مبادئ المساواة الحقيقية والاحترام المتبادل لمصالح بعضنا البعض".يذكر أنه وفقا لمرسوم القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية بتاريخ 31 مايو 2006، فإنه قد تقرر الاحتفال بيوم البحرية الروسي في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو من كل عام.وتأسست البحرية الروسية يوم 30 أكتوبر عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قرارًا بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد. وفي 1700 تم إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى "غوتو" في مدينة فورونيج.

https://sarabic.ae/20250724/بوتين-روسيا-ستضمن-أمنها-ومصالحها-الوطنية-في-مناطق-المحيطات-حول-العالم-كافة--عاجل-1102996563.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, الأسطول الروسي