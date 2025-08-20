https://sarabic.ae/20250820/إعلام-أصوات-في-الاتحاد-الأوروبي-تحذر-من-مغبة-إرسال-لندن-وباريس-قوات-إلى-أوكرانيا-1103937879.html
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر دبلوماسي أوروبي، في تصريحات لإعلام غربي، أن تنفيذ خطة إرسال المملكة المتحدة وفرنسا قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية، قد يسبب صعوبات نظرا للضعف السياسي... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T04:49+0000
2025-08-20T04:49+0000
2025-08-20T04:59+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
ونقلت صحيفة عن الدبلوماسي الذي تحفظ على كشف هويته قوله: "بالنظر إلى الضعف السياسي لماكرون وستارمر، من الصعب تصور كيفية تنفيذ هذه الخطة (إرسال قوات إلى أوكرانيا)... هذه أوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية".واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الYثنين، فلاديمير زيلينسكي، وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف، بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
https://sarabic.ae/20250820/وزراء-خارجية-تركيا-والمملكة-المتحدة-وألمانيا-يناقشون-قمتي-ألاسكا-وواشنطن-1103937032.html
https://sarabic.ae/20250819/البيت-الأبيض-لن-يكون-هناك-وجود-عسكري-أمريكي-في-أوكرانيا--1103931511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا
04:49 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 20.08.2025)
ذكر دبلوماسي أوروبي، في تصريحات لإعلام غربي، أن تنفيذ خطة إرسال المملكة المتحدة وفرنسا قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية، قد يسبب صعوبات نظرا للضعف السياسي لقيادتيهما، والوضع الاقتصادي الصعب
ونقلت صحيفة عن الدبلوماسي الذي تحفظ على كشف هويته قوله: "بالنظر إلى الضعف السياسي لماكرون وستارمر، من الصعب تصور كيفية تنفيذ هذه الخطة (إرسال قوات إلى أوكرانيا)... هذه أوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية".
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الYثنين، فلاديمير زيلينسكي، وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف، بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، ستستند الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوة متعددة الجنسيات.
وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات الناتو في أوكرانيا غير مقبول قطعيا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
وأضاف
: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".