إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا

إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا

ذكر دبلوماسي أوروبي، في تصريحات لإعلام غربي، أن تنفيذ خطة إرسال المملكة المتحدة وفرنسا قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية، قد يسبب صعوبات نظرا للضعف السياسي... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة عن الدبلوماسي الذي تحفظ على كشف هويته قوله: "بالنظر إلى الضعف السياسي لماكرون وستارمر، من الصعب تصور كيفية تنفيذ هذه الخطة (إرسال قوات إلى أوكرانيا)... هذه أوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية".واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الYثنين، فلاديمير زيلينسكي، وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف، بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر

