إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا
ذكر دبلوماسي أوروبي، في تصريحات لإعلام غربي، أن تنفيذ خطة إرسال المملكة المتحدة وفرنسا قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية، قد يسبب صعوبات نظرا للضعف السياسي
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
ونقلت صحيفة عن الدبلوماسي الذي تحفظ على كشف هويته قوله: "بالنظر إلى الضعف السياسي لماكرون وستارمر، من الصعب تصور كيفية تنفيذ هذه الخطة (إرسال قوات إلى أوكرانيا)... هذه أوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية".واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الYثنين، فلاديمير زيلينسكي، وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف، بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا

© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
ذكر دبلوماسي أوروبي، في تصريحات لإعلام غربي، أن تنفيذ خطة إرسال المملكة المتحدة وفرنسا قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية، قد يسبب صعوبات نظرا للضعف السياسي لقيادتيهما، والوضع الاقتصادي الصعب
ونقلت صحيفة عن الدبلوماسي الذي تحفظ على كشف هويته قوله: "بالنظر إلى الضعف السياسي لماكرون وستارمر، من الصعب تصور كيفية تنفيذ هذه الخطة (إرسال قوات إلى أوكرانيا)... هذه أوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية".
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الYثنين، فلاديمير زيلينسكي، وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وخلال الاجتماع، صرح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف، بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن
01:00 GMT
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، ستستند الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوة متعددة الجنسيات.
وقال ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات الناتو في أوكرانيا غير مقبول قطعيا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
أمس, 17:52 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".
لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
