وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن
وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن
وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن

01:00 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 01:18 GMT 20.08.2025)
© Sputnikوزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان وادفول، على التوالي، وقيم القمتين المتعلقتين بأوكرانيا اللتين عقدتا في ألاسكا وواشنطن، وفقا لما ذكره مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك".
أنقرة – سبوتنيك. وأفاد المصدر يوم الثلاثاء: "أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات هاتفية اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الألماني يوهان وادفول. وخلال المحادثات الهاتفية، قيم الطرفان نتائج الاجتماعات التي عُقدت في ألاسكا وواشنطن بهدف إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

كما نوقشت آخر التطورات في قطاع غزة وتقدم محادثات وقف إطلاق النار خلال المحادثات.

ويوم الاثنين، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لإجراء محادثات في البيت الأبيض. ثم اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن بوتين وترامب اتفقا على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وناقشا إمكانية رفع مستوى ممثلي الوفدين الأوكراني والروسي.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين
أمس, 23:34 GMT
في 15 أغسطس/آب، ناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال قمة في ألاسكا، ووصف كلاهما المحادثات بالإيجابية.
وقال الرئيس الروسي إنه من الممكن إنهاء النزاع، وأكد على اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وقال ترامب إنهما اتفقا على العديد من النقاط، لكنهما أكدا على استمرار وجود قضايا عالقة، مضيفا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن التقدم يعتمد الآن على زيلينسكي.
