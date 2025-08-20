https://sarabic.ae/20250820/وزراء-خارجية-تركيا-والمملكة-المتحدة-وألمانيا-يناقشون-قمتي-ألاسكا-وواشنطن-1103937032.html

وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن

أنقرة – سبوتنيك. وأفاد المصدر يوم الثلاثاء: "أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات هاتفية اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الألماني يوهان وادفول. وخلال المحادثات الهاتفية، قيم الطرفان نتائج الاجتماعات التي عُقدت في ألاسكا وواشنطن بهدف إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".ويوم الاثنين، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لإجراء محادثات في البيت الأبيض. ثم اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن بوتين وترامب اتفقا على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وناقشا إمكانية رفع مستوى ممثلي الوفدين الأوكراني والروسي.في 15 أغسطس/آب، ناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال قمة في ألاسكا، ووصف كلاهما المحادثات بالإيجابية.وقال الرئيس الروسي إنه من الممكن إنهاء النزاع، وأكد على اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وقال ترامب إنهما اتفقا على العديد من النقاط، لكنهما أكدا على استمرار وجود قضايا عالقة، مضيفا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن التقدم يعتمد الآن على زيلينسكي.

