https://sarabic.ae/20250820/بث-مباشر-لافروف-والصفدي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-في-موسكو--عاجل----1103946537.html

لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا

لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا

سبوتنيك عربي

أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا توافق على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تقدم على قدم المساواة بمشاركة دول مثل الصين... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T10:28+0000

2025-08-20T10:28+0000

2025-08-20T11:47+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سيرغي لافروف

أخبار الأردن

أيمن الصفدي

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047994905_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_980a70162e22bc2b742b6c223a697f76.jpg

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نشهد إدراكًا متزايدًا من شركائنا في الولايات المتحدة لضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة (الأوكرانية)، وعدم محاولة دعم من يرفعون شعاراتٍ جميلةً عن وقف إطلاق نار فوري، وفي الوقت نفسه يقولون إن وقف إطلاق النار لن يعني الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة".وأكد لافروف أن موسكو لا تستطيع الموافقة على حل قضايا الأمن الجماعي بدونها، لكنها توافق على أن تقدم روسيا نفسها ضمانات أمنية لأوكرانيا: "لا يمكننا الموافقة على اقتراح حل قضايا الأمن الجماعي بدون الاتحاد الروسي. هذا لن ينجح. لقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا أن روسيا لا تبالغ في تقدير مصالحها، لكننا سنضمن مصالحنا المشروعة بكل حزم وثبات".وأضاف الوزير: "دعم الجانب الروسي هذا النهج في أبريل/ نيسان 2022، وكنا مستعدين لتوقيع اتفاقية رسمية فور التوقيع عليها بالأحرف الأولى". وأوضح لافروف أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يدرك أن مناقشة ضمان الأمن بشكل جدي من دون روسيا "هي طريق إلى لا شيء".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز جهوده حاليًا على الحفاظ على دور الولايات المتحدة كمورد أسلحة لأوكرانيا.وعلق لافروف على احتمالات عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا، بأن روسيا مستعدة للعمل بأي شكل من الأشكال، وأضاف: "أكد الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا وتكرارًا استعدادنا للعمل بأي شكل من الأشكال، بشرط أن يكون العمل نزيهًا ولن يقتصر على محاولات، كما يفعل قادة الدول الأوروبية الرائدة في المقام الأول، لتهيئة الظروف لجر الولايات المتحدة مجددًا إلى حملتها العدوانية الشرسة للحفاظ على أوكرانيا وتعزيز دورها كأداة لاحتواء روسيا".وأوضح أنه بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس فقط مواصلة هذه المحادثات، بل أيضًا التفكير في رفع مستوى الوفود، وتابع: "وهذا يتوافق مع اقتراحنا، الذي ذكرته للتو، والذي يقضي بتخصيص مجموعة منفصلة في إطار هذه العملية للنظر في الجوانب السياسية للتنظيم، إلى جانب الجوانب العسكرية والإنسانية".وقال لافروف لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نأمل أن يتمكن جلالة الملك الأردني من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا سيخلق فرصة إضافية لإجراء اتصال آخر مع الرئيس بوتين".وأضاف لافروف أن روسيا تؤيد بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن، وأن أهم خطوة هي التغلب على الأزمة الإنسانية، وتابع:وكما أشار الوزير الروسي، ينبغي أن يتبع ذلك مفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعرض للتخريب في الغرب، خلافًا لقرار الأمم المتحدة.وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يمثل اعتداء على سيادة الدول، ولا يتجاوز إلا أن يكون "وهما"، لافتًا إلى أن بلاده ستتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع بالمنطقة، وقال إنه "يجب التصدي لأوهام إسرائيل مثل ما يسمى بمشروع (إسرائيل الكبرى)، وهذا المشروع يمثل اعتداء على سيادة الدول ولا يتجاوز إلا أن يكون وهما للمتطرفين الإسرائيليين.. والأردن سيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع في المنطقة".وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يختار "إما الوقوف مع المشروع العربي، الذي سيضمن الأمن والسلام بما في ذلك لإسرائيل، وإما أن يقف عاجزا أمام المشروع الإسرائيلي الذي يريد جلب الخراب للمنطقة".وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة الروسية موسكو.وقال الصفدي، بعد اجتماعه مع لافروف، قبيل المحادثات: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".وتابع الصفدي: "أتطلع لمناقشة القضايا الإقليمية معكم، بما في ذلك ما يحدث في غزة، من جرائم وجوع وواقع غير إنساني خلقته إسرائيل في غزة".كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".وبدوره، كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحثان توقيع الاتفاقية لإعفاء المواطنين من التأشيرة المتبادلة.وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": "خدمة العلم" ضرورة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وتعزيز الهوية الوطنية‌‏برلماني أردني: عودة الخدمة العسكرية الإلزامية إجراء احترازي ضد رؤية التوسع الإسرائيلية

https://sarabic.ae/20250817/الأردن-يوافق-على-الإلغاء-المتبادل-لتأشيرات-الدخول-مع-روسيا-1103861474.html

https://sarabic.ae/20250820/لافروف-موسكو-تترقب-زيارة-العاهل-الأردني-إلى-روسيا-للمشاركة-في-المنتدى-الروسي-العربي--عاجل--1103948671.html

https://sarabic.ae/20250820/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الأردني--في-موسكو--عاجل---1103943872.html

https://sarabic.ae/20250819/تصويت-برأيك-ما-وراء-إعلان-الأردن-إعادة-تفعيل-الخدمة-العسكرية-الإلزامية؟-1103914061.html

https://sarabic.ae/20250815/نائب-أردني-سابق-قمة-ألاسكا-لقاء-إطفاء-الحرائق-وستكون-كفيلة-بإنهاء-الكثير-من-الملفات--1103770178.html

https://sarabic.ae/20250814/رئيسة-الشؤون-الخارجية-بالنواب-الأردني-لـ-سبوتنيك-تصريحات-إسرائيل-الكبرى-تزعزع-استقرار-المنطقة-1103733943.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف ووزير الخارجية الأردني يعقدان مؤتمرا صحفيا سبوتنيك عربي لافروف ووزير الخارجية الأردني يعقدان مؤتمرا صحفيا 2025-08-20T10:28+0000 true PT57M48S

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يجري محادثات مع نظيره الأردني في موسكو سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يجري محادثات مع نظيره الأردني في موسكو 2025-08-20T10:28+0000 true PT7M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار الأردن, أيمن الصفدي, العالم, العالم العربي