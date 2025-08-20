لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/بث-مباشر-لافروف-والصفدي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-في-موسكو--عاجل----1103946537.html
لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا
لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا
سبوتنيك عربي
أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا توافق على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تقدم على قدم المساواة بمشاركة دول مثل الصين... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T10:28+0000
2025-08-20T11:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
أخبار الأردن
أيمن الصفدي
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047994905_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_980a70162e22bc2b742b6c223a697f76.jpg
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نشهد إدراكًا متزايدًا من شركائنا في الولايات المتحدة لضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة (الأوكرانية)، وعدم محاولة دعم من يرفعون شعاراتٍ جميلةً عن وقف إطلاق نار فوري، وفي الوقت نفسه يقولون إن وقف إطلاق النار لن يعني الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة".وأكد لافروف أن موسكو لا تستطيع الموافقة على حل قضايا الأمن الجماعي بدونها، لكنها توافق على أن تقدم روسيا نفسها ضمانات أمنية لأوكرانيا: "لا يمكننا الموافقة على اقتراح حل قضايا الأمن الجماعي بدون الاتحاد الروسي. هذا لن ينجح. لقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا أن روسيا لا تبالغ في تقدير مصالحها، لكننا سنضمن مصالحنا المشروعة بكل حزم وثبات".وأضاف الوزير: "دعم الجانب الروسي هذا النهج في أبريل/ نيسان 2022، وكنا مستعدين لتوقيع اتفاقية رسمية فور التوقيع عليها بالأحرف الأولى". وأوضح لافروف أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يدرك أن مناقشة ضمان الأمن بشكل جدي من دون روسيا "هي طريق إلى لا شيء".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز جهوده حاليًا على الحفاظ على دور الولايات المتحدة كمورد أسلحة لأوكرانيا.وعلق لافروف على احتمالات عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا، بأن روسيا مستعدة للعمل بأي شكل من الأشكال، وأضاف: "أكد الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا وتكرارًا استعدادنا للعمل بأي شكل من الأشكال، بشرط أن يكون العمل نزيهًا ولن يقتصر على محاولات، كما يفعل قادة الدول الأوروبية الرائدة في المقام الأول، لتهيئة الظروف لجر الولايات المتحدة مجددًا إلى حملتها العدوانية الشرسة للحفاظ على أوكرانيا وتعزيز دورها كأداة لاحتواء روسيا".وأوضح أنه بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس فقط مواصلة هذه المحادثات، بل أيضًا التفكير في رفع مستوى الوفود، وتابع: "وهذا يتوافق مع اقتراحنا، الذي ذكرته للتو، والذي يقضي بتخصيص مجموعة منفصلة في إطار هذه العملية للنظر في الجوانب السياسية للتنظيم، إلى جانب الجوانب العسكرية والإنسانية".وقال لافروف لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نأمل أن يتمكن جلالة الملك الأردني من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا سيخلق فرصة إضافية لإجراء اتصال آخر مع الرئيس بوتين".وأضاف لافروف أن روسيا تؤيد بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن، وأن أهم خطوة هي التغلب على الأزمة الإنسانية، وتابع:وكما أشار الوزير الروسي، ينبغي أن يتبع ذلك مفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعرض للتخريب في الغرب، خلافًا لقرار الأمم المتحدة.وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يمثل اعتداء على سيادة الدول، ولا يتجاوز إلا أن يكون "وهما"، لافتًا إلى أن بلاده ستتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع بالمنطقة، وقال إنه "يجب التصدي لأوهام إسرائيل مثل ما يسمى بمشروع (إسرائيل الكبرى)، وهذا المشروع يمثل اعتداء على سيادة الدول ولا يتجاوز إلا أن يكون وهما للمتطرفين الإسرائيليين.. والأردن سيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع في المنطقة".وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يختار "إما الوقوف مع المشروع العربي، الذي سيضمن الأمن والسلام بما في ذلك لإسرائيل، وإما أن يقف عاجزا أمام المشروع الإسرائيلي الذي يريد جلب الخراب للمنطقة".وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة الروسية موسكو.وقال الصفدي، بعد اجتماعه مع لافروف، قبيل المحادثات: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".وتابع الصفدي: "أتطلع لمناقشة القضايا الإقليمية معكم، بما في ذلك ما يحدث في غزة، من جرائم وجوع وواقع غير إنساني خلقته إسرائيل في غزة".كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".وبدوره، كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحثان توقيع الاتفاقية لإعفاء المواطنين من التأشيرة المتبادلة.وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": "خدمة العلم" ضرورة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وتعزيز الهوية الوطنية‌‏برلماني أردني: عودة الخدمة العسكرية الإلزامية إجراء احترازي ضد رؤية التوسع الإسرائيلية
https://sarabic.ae/20250817/الأردن-يوافق-على-الإلغاء-المتبادل-لتأشيرات-الدخول-مع-روسيا-1103861474.html
https://sarabic.ae/20250820/لافروف-موسكو-تترقب-زيارة-العاهل-الأردني-إلى-روسيا-للمشاركة-في-المنتدى-الروسي-العربي--عاجل--1103948671.html
https://sarabic.ae/20250820/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الأردني--في-موسكو--عاجل---1103943872.html
https://sarabic.ae/20250819/تصويت-برأيك-ما-وراء-إعلان-الأردن-إعادة-تفعيل-الخدمة-العسكرية-الإلزامية؟-1103914061.html
https://sarabic.ae/20250815/نائب-أردني-سابق-قمة-ألاسكا-لقاء-إطفاء-الحرائق-وستكون-كفيلة-بإنهاء-الكثير-من-الملفات--1103770178.html
https://sarabic.ae/20250814/رئيسة-الشؤون-الخارجية-بالنواب-الأردني-لـ-سبوتنيك-تصريحات-إسرائيل-الكبرى-تزعزع-استقرار-المنطقة-1103733943.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف ووزير الخارجية الأردني يعقدان مؤتمرا صحفيا
سبوتنيك عربي
لافروف ووزير الخارجية الأردني يعقدان مؤتمرا صحفيا
2025-08-20T10:28+0000
true
PT57M48S
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يجري محادثات مع نظيره الأردني في موسكو
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يجري محادثات مع نظيره الأردني في موسكو
2025-08-20T10:28+0000
true
PT7M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047994905_97:0:2668:1928_1920x0_80_0_0_22545932998bc3a8aca5c84b49f07f8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار الأردن, أيمن الصفدي, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار الأردن, أيمن الصفدي, العالم, العالم العربي

لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكا

10:28 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 20.08.2025)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا توافق على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تقدم على قدم المساواة بمشاركة دول مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نشهد إدراكًا متزايدًا من شركائنا في الولايات المتحدة لضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة (الأوكرانية)، وعدم محاولة دعم من يرفعون شعاراتٍ جميلةً عن وقف إطلاق نار فوري، وفي الوقت نفسه يقولون إن وقف إطلاق النار لن يعني الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
وأكد لافروف أن موسكو لا تستطيع الموافقة على حل قضايا الأمن الجماعي بدونها، لكنها توافق على أن تقدم روسيا نفسها ضمانات أمنية لأوكرانيا: "لا يمكننا الموافقة على اقتراح حل قضايا الأمن الجماعي بدون الاتحاد الروسي. هذا لن ينجح. لقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا أن روسيا لا تبالغ في تقدير مصالحها، لكننا سنضمن مصالحنا المشروعة بكل حزم وثبات".
وأشار لافروف إلى أنه في إسطنبول في أبريل/ نيسان 2022، نوقشت إمكانية تقديم روسيا، من بين أمور أخرى، ضمانات أمنية لأوكرانيا. واقترح الجانب الأوكراني وضع ضمانات، يشارك فيها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أي روسيا نفسها.
© Ruptly
وأضاف الوزير: "دعم الجانب الروسي هذا النهج في أبريل/ نيسان 2022، وكنا مستعدين لتوقيع اتفاقية رسمية فور التوقيع عليها بالأحرف الأولى".
وتابع لافروف: "وفي هذا السياق، اقترح الجانب الأوكراني، ووافق وفدنا آنذاك، على تطوير ضمانات أمنية يشارك فيها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى دول فردية، وذكروا ألمانيا وتركيا ودول أخرى قد تكون مهتمة بهذه المجموعة من الضامنين للأمن، وفي هذا السياق، فإن الاقتراح الأوكراني يعني بوضوح أن هذه الضمانات ستكون حقيقية، وسيتم ضمان أمن الجميع، بما في ذلك جيران أوكرانيا، على أساس متساوٍ وغير قابل للتجزئة".
وأوضح لافروف أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يدرك أن مناقشة ضمان الأمن بشكل جدي من دون روسيا "هي طريق إلى لا شيء".
© Ruptly
وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة، على عكس الاتحاد الأوروبي، تشارك في جهود دبلوماسية تركز على الملف الأوكراني، وتبحث عن سبل لحل الأزمة تضمن عدم تجدد الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز جهوده حاليًا على الحفاظ على دور الولايات المتحدة كمورد أسلحة لأوكرانيا.
وأشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى حتى الآن سوى تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التسوية الأوكرانية من جانب الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "كما لاحظنا خلال مرافقة السيد زيلينسكي إلى واشنطن، يوم الاثنين من هذا الأسبوع، لم نسمع أي أفكار بناءة من الأوروبيين هناك".
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
الأردن يوافق على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا
17 أغسطس, 19:46 GMT
وعلق لافروف على احتمالات عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا، بأن روسيا مستعدة للعمل بأي شكل من الأشكال، وأضاف: "أكد الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا وتكرارًا استعدادنا للعمل بأي شكل من الأشكال، بشرط أن يكون العمل نزيهًا ولن يقتصر على محاولات، كما يفعل قادة الدول الأوروبية الرائدة في المقام الأول، لتهيئة الظروف لجر الولايات المتحدة مجددًا إلى حملتها العدوانية الشرسة للحفاظ على أوكرانيا وتعزيز دورها كأداة لاحتواء روسيا".
وأكد لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق بعد ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل ضمن محادثات إسطنبول.
وأوضح أنه بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس فقط مواصلة هذه المحادثات، بل أيضًا التفكير في رفع مستوى الوفود، وتابع: "وهذا يتوافق مع اقتراحنا، الذي ذكرته للتو، والذي يقضي بتخصيص مجموعة منفصلة في إطار هذه العملية للنظر في الجوانب السياسية للتنظيم، إلى جانب الجوانب العسكرية والإنسانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الملك الأردني عبدالله الثاني، 3 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
لافروف: موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الروسي العربي
11:13 GMT
وقال لافروف لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نأمل أن يتمكن جلالة الملك الأردني من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا سيخلق فرصة إضافية لإجراء اتصال آخر مع الرئيس بوتين".
وأضاف لافروف أن روسيا تؤيد بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن، وأن أهم خطوة هي التغلب على الأزمة الإنسانية، وتابع:
"نعتبر القضاء على المشاكل الإنسانية ومنع وقوع كارثة إنسانية الخطوة الأكثر إلحاحًا وأولوية. وبالطبع، ينبغي أن تكون الخطوات التالية تدابير لتهدئة الوضع، ونحن نؤيد استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الصفدي في اجتماع مع لافروف: نثمن دور روسيا التاريخي المدافع عن حقوق الفلسطينيين
09:14 GMT
وكما أشار الوزير الروسي، ينبغي أن يتبع ذلك مفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعرض للتخريب في الغرب، خلافًا لقرار الأمم المتحدة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يمثل اعتداء على سيادة الدول، ولا يتجاوز إلا أن يكون "وهما"، لافتًا إلى أن بلاده ستتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع بالمنطقة، وقال إنه "يجب التصدي لأوهام إسرائيل مثل ما يسمى بمشروع (إسرائيل الكبرى)، وهذا المشروع يمثل اعتداء على سيادة الدول ولا يتجاوز إلا أن يكون وهما للمتطرفين الإسرائيليين.. والأردن سيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع في المنطقة".
وأضاف الصفدي: "نحن نثمن موقف روسيا الداعي إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى إدخال المساعدات إلى غزة، وبالنسبة لنا فنحن مستمرون في الجهود من أجل وقف هذا العدوان".
ولي العهد الأردني الأمير حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما وراء إعلان الأردن إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية؟
أمس, 10:26 GMT
وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يختار "إما الوقوف مع المشروع العربي، الذي سيضمن الأمن والسلام بما في ذلك لإسرائيل، وإما أن يقف عاجزا أمام المشروع الإسرائيلي الذي يريد جلب الخراب للمنطقة".
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة الروسية موسكو.
وقال الصفدي، بعد اجتماعه مع لافروف، قبيل المحادثات: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثهما في قمة إبيك في الفيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
نائب أردني سابق: قمة ألاسكا لقاء "إطفاء الحرائق" وستكون كفيلة بإنهاء الكثير من الملفات
15 أغسطس, 17:01 GMT
وأضاف: "أتطلع للاتفاقيات (بين البلدين)، التي تعكس علاقاتنا الجيدة، وزيادة التجارة والأعمال".
وتابع الصفدي: "أتطلع لمناقشة القضايا الإقليمية معكم، بما في ذلك ما يحدث في غزة، من جرائم وجوع وواقع غير إنساني خلقته إسرائيل في غزة".
وأردف الصفدي: "هذه الحكومة الإسرائيلية، لا تقتل الفلسطينيين فحسب، بل تقتل الأمن في المنطقة، ورأينا ما حصل في لبنان وسوريا، بسبب نتنياهو".
كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
نائبة أردنية لـ"سبوتنيك": تصريحات "إسرائيل الكبرى" تزعزع استقرار المنطقة
14 أغسطس, 17:41 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".
وبدوره، كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحثان توقيع الاتفاقية لإعفاء المواطنين من التأشيرة المتبادلة.
وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": "خدمة العلم" ضرورة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وتعزيز الهوية الوطنية
‌‏برلماني أردني: عودة الخدمة العسكرية الإلزامية إجراء احترازي ضد رؤية التوسع الإسرائيلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала