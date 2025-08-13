https://sarabic.ae/20250813/الأردن-يهاجم-تصريحات-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-ويصفها-بالتصعيد-الخطير-1103695613.html

الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير

الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير

أدان الأردن، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية". وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين". وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع". ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.

