https://sarabic.ae/20250813/الأردن-يهاجم-تصريحات-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-ويصفها-بالتصعيد-الخطير-1103695613.html
الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير
الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير
سبوتنيك عربي
أدان الأردن، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T14:06+0000
2025-08-13T14:06+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097753096_0:30:1000:593_1920x0_80_0_0_aac08997696855bef943e027f8d5bd42.jpg
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية". وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين". وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع". ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.
https://sarabic.ae/20250813/نتنياهو-أنا-في-مهمة-تاريخية-وروحية-ومرتبط-بشدة-برؤية-إسرائيل-الكبرى-1103669643.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097753096_70:0:958:666_1920x0_80_0_0_c1ec7fe91b62682f51777c624d77f3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو

الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير

14:06 GMT 13.08.2025
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أدان الأردن، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية".

وأضافت أن "مثل هذه الأوهام العبثية التي يروج لها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لن تمس الأردن أو الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".
وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع".
ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
06:26 GMT
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى أمس الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة "آي24 نيوز"، أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ"حلم إسرائيل الكبرى"، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي.
ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.
