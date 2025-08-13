الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير
© AP Photo / Alex Brandonملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025
أدان الأردن، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية".
وأضافت أن "مثل هذه الأوهام العبثية التي يروج لها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لن تمس الأردن أو الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضتها باعتبارها تصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 13, 2025
وأكّد الناطق الرسمي باسم… pic.twitter.com/GpblKJUChq
وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".
وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع".
ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى أمس الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة "آي24 نيوز"، أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ"حلم إسرائيل الكبرى"، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي.
ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.