نائبة أردنية لـ"سبوتنيك": تصريحات "إسرائيل الكبرى" تزعزع استقرار المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/رئيسة-الشؤون-الخارجية-بالنواب-الأردني-لـ-سبوتنيك-تصريحات-إسرائيل-الكبرى-تزعزع-استقرار-المنطقة-1103733943.html
نائبة أردنية لـ"سبوتنيك": تصريحات "إسرائيل الكبرى" تزعزع استقرار المنطقة
نائبة أردنية لـ"سبوتنيك": تصريحات "إسرائيل الكبرى" تزعزع استقرار المنطقة
سبوتنيك عربي
أدانت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قضية... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T17:41+0000
2025-08-14T18:04+0000
أخبار الأردن
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن التصريحات الإسرائيلية تضمنت مزاعم بضم أراضٍ من الأردن ومصر، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد استفزازا خطيرا، يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الخلافات في المنطقة برمتها.وقالت النائبة: إن المساس بسيادة الأردن أو أمنه الوطني خط أحمر، وسيُواجه بكل حزم، وهو يأتي انسجامًا مع المواقف الثابتة للمملكة في الدفاع عن حقوقها، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.وحملت البشير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصريحات الخطيرة، والسياسات المتهورة التي يتبعها نتنياهو وحكومته المتطرفة.ودعت البرلمانية الأردنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة وفورية، لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التوسعية، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل ترابها الوطني، في حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.وأدان الأردن، أمس الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية".وأضافت أن "مثل هذه الأوهام العبثية التي يروج لها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لن تمس الأردن أو الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع".ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة "آي24 نيوز"، أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ"حلم إسرائيل الكبرى"، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي. ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.
https://sarabic.ae/20250813/الأردن-يهاجم-تصريحات-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-ويصفها-بالتصعيد-الخطير-1103695613.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, حصري, العالم العربي
أخبار الأردن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, حصري, العالم العربي

نائبة أردنية لـ"سبوتنيك": تصريحات "إسرائيل الكبرى" تزعزع استقرار المنطقة

17:41 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 18:04 GMT 14.08.2025)
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
أدانت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قضية "إسرائيل الكبرى".
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن التصريحات الإسرائيلية تضمنت مزاعم بضم أراضٍ من الأردن ومصر، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد استفزازا خطيرا، يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الخلافات في المنطقة برمتها.
وقالت النائبة: إن المساس بسيادة الأردن أو أمنه الوطني خط أحمر، وسيُواجه بكل حزم، وهو يأتي انسجامًا مع المواقف الثابتة للمملكة في الدفاع عن حقوقها، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
وحملت البشير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصريحات الخطيرة، والسياسات المتهورة التي يتبعها نتنياهو وحكومته المتطرفة.
ودعت البرلمانية الأردنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة وفورية، لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التوسعية، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل ترابها الوطني، في حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان الأردن، أمس الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الأردن يهاجم تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الخطير
أمس, 14:06 GMT
وأضافت أن "مثل هذه الأوهام العبثية التي يروج لها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لن تمس الأردن أو الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".
وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع".
ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة "آي24 نيوز"، أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ"حلم إسرائيل الكبرى"، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي.
ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала