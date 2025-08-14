https://sarabic.ae/20250814/رئيسة-الشؤون-الخارجية-بالنواب-الأردني-لـ-سبوتنيك-تصريحات-إسرائيل-الكبرى-تزعزع-استقرار-المنطقة-1103733943.html

نائبة أردنية لـ"سبوتنيك": تصريحات "إسرائيل الكبرى" تزعزع استقرار المنطقة

أدانت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قضية... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن التصريحات الإسرائيلية تضمنت مزاعم بضم أراضٍ من الأردن ومصر، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد استفزازا خطيرا، يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الخلافات في المنطقة برمتها.وقالت النائبة: إن المساس بسيادة الأردن أو أمنه الوطني خط أحمر، وسيُواجه بكل حزم، وهو يأتي انسجامًا مع المواقف الثابتة للمملكة في الدفاع عن حقوقها، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.وحملت البشير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصريحات الخطيرة، والسياسات المتهورة التي يتبعها نتنياهو وحكومته المتطرفة.ودعت البرلمانية الأردنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة وفورية، لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التوسعية، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل ترابها الوطني، في حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.وأدان الأردن، أمس الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية".وأضافت أن "مثل هذه الأوهام العبثية التي يروج لها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لن تمس الأردن أو الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع".ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة "آي24 نيوز"، أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ"حلم إسرائيل الكبرى"، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي. ونشر نتنياهو المقابلة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، مشيرًا إلى ارتباطه العميق بهذه الرؤية.

