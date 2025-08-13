https://sarabic.ae/20250813/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-تمس-الأمن-القومي-العربي-1103702645.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تمس الأمن القومي العربي

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تمس الأمن القومي العربي

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، من تصريحات نتنياهو المتعلقة بـ "إسرائيل الكبرى"، مشددا على ضرورة التعامل معها... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T20:25+0000

2025-08-13T20:25+0000

2025-08-13T20:25+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

فلسطين المحتلة

مصر

أخبار الأردن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/0d/1047499013_0:30:601:368_1920x0_80_0_0_3b9548762b36f1cf4b02726632176e6f.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه التصريحات ليس لها علاقة بالأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، سواء الانقسام المجتمعي أو الصراع ما بين المستوى السياسي والأمني، أو حتى الأزمة داخل الائتلاف اليميني القومي المتطرف في الحكومة، حيث تعكس فائض القوة لإسرائيل، والشراكة الكاملة مع أمريكا والتي تجسدت في الحرب الأخيرة مع إيران.وأكد أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية، تجر المنطقة إلى آتون عميق من الأزمات، وهو ما يهدد الأمن والسلام والاستقرار في العالم، مشددا على أن التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية تمس الأمن القومي في كل من مصر والأردن، وتمس بسيادة البلدين.واعتبر مجدلاني أن تصريحات نتنياهو تؤكد على الموقف الأيديولوجي والسياسي لنتنياهو وائتلافه الحاكم، حيث يعتقد أنها قد تخلق مناخا داخل إسرائيل يحافظ على تكتله، وعلى القاعدة الاجتماعية التي تدعم هذا التكتل، موضحا ضرورة مواجهة هذا الموقف الإسرائيلي على المستوى العربي.وتابع: "على الأشقاء في الأردن ومصر مواجهة تصريحات نتنياهو بإجراءات دبلوماسية حازمة، والقاهرة وعمان لديهما من الأدوات السياسية والدبلوماسية ما يمكنهما من ردع الموقف الإسرائيلي، وتبيان مدى التلاعب الذي تقوم به هذه الحكومة، حيث تتحدث عن مساعيها للسلام الإقليمي والتطبيع مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بيد أن نتنياهو يعلن عن هدفه في التوسع، واحتلال أراضي الغير، وانتهاك سيادة بلدان مهمة ومؤثرة".وشدد على ضرورة مواجهة هذه التصريحات بمواقف سياسية ودبلوماسية صارمة، ليس فقط من الأردن ومصر، بل من قبل كل الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحلم بتحقيق حلم ما وصفه بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن هذا الحلم هو مهمة أجيال بالنسبة للشعب اليهودي.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "آي - 24 نيوز"، نشرها نتنياهو، على صفحته الرسمية في "تلغرام"، اليوم الأربعاء، وقال فيها إنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية وأنه يرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.وتحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان حتى الآن، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الخامس من يونيو 1967.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 153 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.

https://sarabic.ae/20250813/نتنياهو-أنا-في-مهمة-تاريخية-وروحية-ومرتبط-بشدة-برؤية-إسرائيل-الكبرى-1103669643.html

https://sarabic.ae/20250813/الأردن-يهاجم-تصريحات-نتنياهو-عن-إسرائيل-الكبرى-ويصفها-بالتصعيد-الخطير-1103695613.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, بنيامين نتنياهو, فلسطين المحتلة, مصر, أخبار الأردن, حصري