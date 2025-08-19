https://sarabic.ae/20250819/وزير-أردني-سابق-لـسبوتنيك-خدمة-العلم-ضرورة-لمواجهة-التهديدات-الإسرائيلية-وتعزيز-الهوية-الوطنية-1103933201.html

وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": "خدمة العلم" ضرورة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وتعزيز الهوية الوطنية

وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": "خدمة العلم" ضرورة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وتعزيز الهوية الوطنية

أكد الخبير السياسي والوزير الأردني السابق، الدكتور أمين مشاقبة، أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في الأردن يأتي كخطوة ضرورية في ظل التهديدات... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح مشاقبة في حديثه لـ"سبوتنيك" أن تجربة خدمة العلم في الأردن ليست جديدة، بل هي جزء من تاريخ المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تجميدها في عام 1991، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والأطماع المستمرة في المنطقة، استدعت إعادة النظر في هذا القرار.وأشار مشاقبة إلى أن الهدف من إعادة الخدمة العسكرية، هو إعادة ترتيب دور الشباب الأردني وزيادة درجة انتمائهم وولائهم للدولة، والمساهمة في الدفاع عن الوطن. ولفت إلى أن الأجيال الجديدة، في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الحديثة، أصبحت أقل ارتباطًا بالوطن ومؤسسات الدولة، مما يجعل من الضروري إعادة إحياء قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.وأضاف الخبير الأردني أن إعادة الخدمة العسكرية ستكون بحدود معينة، حيث ستبدأ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وشدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الشباب لزيادة ولائهم وانتمائهم للدولة.وأكد مشاقبة أن الأردن يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، وأن الكيان الإسرائيلي كيان توسعي استيطاني يسعى دائمًا لنقل معاركه خارج حدود فلسطين التاريخية، وعليه فإن تجميع القوى البشرية في الأردن والدول العربية الأخرى أصبح ضرورة، لصد هذا التحدي والتوجه الإسرائيلي الذي لا يخدم مصالح المنطقة ولا عملية السلام والاستقرار.وأشار الوزير السابق إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية تساهم في خلق جيل متعلم على حمل السلاح، ويتمتع بدرجة عالية من الولاء والانتماء للدولة، لا سيما وأن نسبة الشباب في الأردن تشكل 53% من المجتمع، ورغم أن البرنامج قد يكون مكلفًا في البداية، إلا أنه سيتطور تدريجيًا، ومن المخطط أن يبدأ البرنامج باستيعاب 6 آلاف مجند، ليرتفع العدد إلى 20 ألفًا في السنة الأولى، وهكذا بشكل تصاعدي.وختم مشاقبة حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار إيجابي ويخدم مصالح الدولة الأردنية، ويعزز من مفهوم الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي للدفاع عن البلاد في مواجهة أي تهديدات أو تحديات مستقبلية.وأعلن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأحد الماضي، عن قرب إعادة تفعيل "برنامج خدمة العلم" في المملكة، وذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد شمال البلاد.وتأتي هذه الخطوة في وقت كشفت فيه الحكومة الأردنية أيضا، عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، سيتم إرساله بصفة الاستعجال إلى البرلمان فور انعقاد دورته النيابية المقبلة، على أن يتم تفعيل البرنامج، في عام 2026.وأكد الأمير الحسين بن عبد الله أهمية البرنامج في "تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم"، مشيرًا إلى أن "الخدمة إلى جانب نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسهم في صقل الشخصية وتعزيز الانضباط".وتعالت أصوات شعبية وسياسية مؤخرا في البلاد، دعت إلى إعادة تفعيل خدمة العلم، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصدور تصريحات عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن رؤيته حول ما أسماه "إسرائيل الكبرى".وأدان الأردن، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عبّر فيها عن تمسكه بما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية، "رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التحريضية".وأضافت أن "مثل هذه الأوهام العبثية التي يروج لها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لن تمس الأردن أو الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تكشف عن مأزق تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي في وقت تتزايد فيه عزلتها الدولية بسبب استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".وأوضحت أن هذه "المزاعم والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تسهم في تغذية دوامات العنف والصراع".ودعا البيان إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها.

