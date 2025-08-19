https://sarabic.ae/20250819/برلماني-أردني-عودة-الخدمة-العسكرية-الإلزامية-إجراء-احترازي-ضد-رؤية-التوسع-الإسرائيلية-1103909557.html
برلماني أردني: عودة الخدمة العسكرية الإلزامية إجراء احترازي ضد رؤية التوسع الإسرائيلية
برلماني أردني: عودة الخدمة العسكرية الإلزامية إجراء احترازي ضد رؤية التوسع الإسرائيلية
رأى النائب في البرلمان الأردني، قاسم القباعي، أن المساعي لإقامة إسرائيل الكبرى على أساس احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية، بما فيها الأردن، دفع بالحكومة
بيروت- سبوتنيك. وقال البرلماني الأردني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن "التصريح الأخير الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقول فيه إنه متعلق برؤية إسرائيل الكبرى، والتي تقوم أساساً على احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية بما فيها الأردن".ورأى القباعي أن "الأردن وفق هذه الرؤية الإسرائيلية سيتم احتلاله كاملاً، وهذا الأمر جعل الحكومة الأردنية تشعر بالخطر".وأوضح القباعي أن "هذه العوامل دفعت بالأردن إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة، انطلاقاً من الواقع الجديد جاء إعادة تفعيل خدمة العلم (الخدمة العسكرية الإلزامية) لتدريب أكبر عدد من الشباب الأردني عسكريا لمقاومة أي خطوة عسكرية تقدم عليها دولة الاحتلال".وشدد النائب الأردني على أن جميع الأردنيين يؤيدون هذا الأمر، كما طالب بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية العديد من الأحزاب الأردنية خلال العام الماضي، وهي خطوة مدعومة من كافة أطياف المجتمع. ووصف تصريحات الحكومة الإسرائيلية بأنها "خطيرة وغير مسبوقة من حكومة إسرائيلية يمنية متطرفة". وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد مصطفى الحياري، قد عقدا مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم.وأكد المومني أن إعلان ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، إعادة تفعيل خدمة العلم يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني، بهدف إعداد المزيد من الشباب المنضبط والواعي، والقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصون مكتسبات الوطن وخدمته والدفاع عنه. ولفت إلى أن الحكومة خصصت الموارد المالية الضرورية التي يحتاجها البرنامج، على أن يبدأ تفعيل البرنامج في العام المقبل 2026.وكان الأردن قد أعلن إلغاء الخدمة الإلزامية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، التي كانت مفعلة قبل ذلك الوقت.
بيروت- سبوتنيك. وقال البرلماني الأردني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن "التصريح الأخير الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقول فيه إنه متعلق برؤية إسرائيل الكبرى، والتي تقوم أساساً على احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية بما فيها الأردن".
ورأى القباعي أن "الأردن وفق هذه الرؤية الإسرائيلية
سيتم احتلاله كاملاً، وهذا الأمر جعل الحكومة الأردنية تشعر بالخطر".
وأكد البرلماني الأردني أنه بناءً على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة "أصبحت الحكومة الأردنية ملزمة باتخاذ إجراءات احترازية لحماية نفسها".
وأوضح القباعي أن "هذه العوامل دفعت بالأردن إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة،
انطلاقاً من الواقع الجديد جاء إعادة تفعيل خدمة العلم (الخدمة العسكرية الإلزامية) لتدريب أكبر عدد من الشباب الأردني عسكريا لمقاومة أي خطوة عسكرية تقدم عليها دولة الاحتلال".
وشدد النائب الأردني على أن جميع الأردنيين يؤيدون هذا الأمر، كما طالب بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية العديد من الأحزاب الأردنية خلال العام الماضي، وهي خطوة مدعومة من كافة أطياف المجتمع. ووصف تصريحات الحكومة الإسرائيلية بأنها "خطيرة وغير مسبوقة من حكومة إسرائيلية يمنية متطرفة".
واعتبر القباعي أن "إسرائيل تفلّتت من كل القيود الأخلاقية والقانونية وأصبحت دولة متمردة كليا تتصرف بتعصب ديني، تسعى للتوسع على حساب كل الدول المحيطة بها وصولا إلى حد إلغائها، وهناك انحياز ودعم تام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لها".
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد مصطفى الحياري، قد عقدا مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم.
وأكد المومني أن إعلان ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، إعادة تفعيل خدمة العلم يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني، بهدف إعداد المزيد من الشباب المنضبط والواعي، والقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصون مكتسبات الوطن وخدمته والدفاع عنه. ولفت إلى أن الحكومة خصصت
الموارد المالية الضرورية التي يحتاجها البرنامج، على أن يبدأ تفعيل البرنامج في العام المقبل 2026.
وكان الأردن قد أعلن إلغاء الخدمة الإلزامية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، التي كانت مفعلة قبل ذلك الوقت.