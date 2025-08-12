https://sarabic.ae/20250812/اتفاق-سوري-أردني-أمريكي-على-تشكيل-مجموعة-عمل-لدعم-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1103652978.html

اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الأردن وأمريكا على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء الاتفاق خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان بين وزيري خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأمريكي، إذ بحثت الأطراف سبل تعزيز التعاون بما يضمن استقرار سوريا وسيادتها، مع الترحيب بجهودها الإنسانية وإعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة النازحين، وفقا لـوكالة الأنباء السورية "سانا".وفي سياق متصل، أكد المجتمعون وزير الخارجية بالحكومة السورية، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي، توم باراك، أن السويداء جزء أصيل من سوريا، وشددوا على حماية حقوق سكانها وإشراكهم في إعادة بناء البلاد، مع الترحيب بخطوات الحكومة السورية للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتعزيز المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات، وبدء إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.وأضاف البيان أن الأردن وأمريكا جددا دعمهما الكامل لسوريا، ودعوا المجتمع الدولي لمساندتها في إعادة البناء وتحقيق السلم الأهلي، واتفق الأطراف على عقد اجتماع جديد قريبًا وتشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.وجاء اجتماع، اليوم الثلاثاء، استكمالا لمباحثات جرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، التي هدفت لتثبيت وقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء وعشائر البدو، أعقبها تدخل عسكري سوري، فيما استهدفت إسرائيل آليات للجيش السوري متعهدة "بحماية الدروز".وكانت الرئاسة السورية أعلنت في 19 يوليو وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، لاقى تأييدا من قيادات روحية درزية، وتم تأمين خروج آمن لعوائل البدو بمرافقة قوات أممية.

