اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الأردن وأمريكا على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T14:38+0000
2025-08-12T14:38+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السويداء
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103652818_0:41:1000:604_1920x0_80_0_0_54a5436ad7617aa3be3d978b4dbc33d2.jpg
وجاء الاتفاق خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان بين وزيري خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأمريكي، إذ بحثت الأطراف سبل تعزيز التعاون بما يضمن استقرار سوريا وسيادتها، مع الترحيب بجهودها الإنسانية وإعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة النازحين، وفقا لـوكالة الأنباء السورية "سانا".وفي سياق متصل، أكد المجتمعون وزير الخارجية بالحكومة السورية، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي، توم باراك، أن السويداء جزء أصيل من سوريا، وشددوا على حماية حقوق سكانها وإشراكهم في إعادة بناء البلاد، مع الترحيب بخطوات الحكومة السورية للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتعزيز المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات، وبدء إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.وأضاف البيان أن الأردن وأمريكا جددا دعمهما الكامل لسوريا، ودعوا المجتمع الدولي لمساندتها في إعادة البناء وتحقيق السلم الأهلي، واتفق الأطراف على عقد اجتماع جديد قريبًا وتشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.وجاء اجتماع، اليوم الثلاثاء، استكمالا لمباحثات جرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، التي هدفت لتثبيت وقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء وعشائر البدو، أعقبها تدخل عسكري سوري، فيما استهدفت إسرائيل آليات للجيش السوري متعهدة "بحماية الدروز".وكانت الرئاسة السورية أعلنت في 19 يوليو وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، لاقى تأييدا من قيادات روحية درزية، وتم تأمين خروج آمن لعوائل البدو بمرافقة قوات أممية.
https://sarabic.ae/20250804/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-قلقون-إثر-أحداث-السويداء-ومنبج--1103354458.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103652818_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_dab0739a26f72700bb94fd111da63d3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السويداء, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السويداء, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اتفاق سوري أردني أمريكي على تشكيل مجموعة عمل لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

14:38 GMT 12.08.2025
السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، يلتقي وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في عمان، الأردن، 12 أغسطس/آب 2025
السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، يلتقي وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في عمان، الأردن، 12 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Delara Shakib
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الأردن وأمريكا على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على حل شامل للأزمة.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان بين وزيري خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأمريكي، إذ بحثت الأطراف سبل تعزيز التعاون بما يضمن استقرار سوريا وسيادتها، مع الترحيب بجهودها الإنسانية وإعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة النازحين، وفقا لـوكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي سياق متصل، أكد المجتمعون وزير الخارجية بالحكومة السورية، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي، توم باراك، أن السويداء جزء أصيل من سوريا، وشددوا على حماية حقوق سكانها وإشراكهم في إعادة بناء البلاد، مع الترحيب بخطوات الحكومة السورية للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتعزيز المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات، وبدء إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.
وأضاف البيان أن الأردن وأمريكا جددا دعمهما الكامل لسوريا، ودعوا المجتمع الدولي لمساندتها في إعادة البناء وتحقيق السلم الأهلي، واتفق الأطراف على عقد اجتماع جديد قريبًا وتشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: قلقون إثر أحداث السويداء ومنبج
4 أغسطس, 11:22 GMT
وجاء اجتماع، اليوم الثلاثاء، استكمالا لمباحثات جرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، التي هدفت لتثبيت وقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء وعشائر البدو، أعقبها تدخل عسكري سوري، فيما استهدفت إسرائيل آليات للجيش السوري متعهدة "بحماية الدروز".
وكانت الرئاسة السورية أعلنت في 19 يوليو وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، لاقى تأييدا من قيادات روحية درزية، وتم تأمين خروج آمن لعوائل البدو بمرافقة قوات أممية.
