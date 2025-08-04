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الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"
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المبعوث الأمريكي إلى سوريا: قلقون إثر أحداث السويداء ومنبج
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: قلقون إثر أحداث السويداء ومنبج
سبوتنيك عربي
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن أعمال العنف، التي اندلعت أمس الأحد، في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ومنطقة منبج... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقال باراك، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "نحثّ جميع الأطراف في سوريا، على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار"، مؤكدًا أن "الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم في سوريا".وأوضح باراك، في يوليو/ تموز الماضي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية، "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مؤكدًا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".بالتزامن، كانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت أمس الأحد، أن ما وصفته "العصابات في السويداء" خرقت اتفاق وقف النار عبر "شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن في محاور عدة"، مشيرة إلى أن الهجمات على قوات الأمن الداخلي في المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها.وفي 19 يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ‏استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250804/كارثة-إنسانية-في-محافظة-السويداء-السورية-نقص-غذاء-ودواء-وتصاعد-في-الخروقات-الأمنية-1103348293.html
https://sarabic.ae/20250803/الداخلية-السورية-العصابات-في-السويداء-خرقت-اتفاق-وقف-النار---عاجل-1103329458.html
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أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, منبج, قسد, الحكومة السورية
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, منبج, قسد, الحكومة السورية

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: قلقون إثر أحداث السويداء ومنبج

11:22 GMT 04.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن أعمال العنف، التي اندلعت أمس الأحد، في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ومنطقة منبج شمالي البلاد.
وقال باراك، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "نحثّ جميع الأطراف في سوريا، على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار"، مؤكدًا أن "الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم في سوريا".

وأكد باراك أن "سوريا تستحق الاستقرار، كما يستحق السوريون أن يعيشوا بسلام".

كارثة إنسانية في السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
09:17 GMT
وأوضح باراك، في يوليو/ تموز الماضي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية، "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مؤكدًا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية، قولها أمس الأحد: "وحدات الجيش السوري نفذت ضربات دقيقة استهدفت مصادر النيران التي استخدمتها قوات "قسد" في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج في ريف حلب شمالي سوريا".
بالتزامن، كانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت أمس الأحد، أن ما وصفته "العصابات في السويداء" خرقت اتفاق وقف النار عبر "شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن في محاور عدة"، مشيرة إلى أن الهجمات على قوات الأمن الداخلي في المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها.
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار
أمس, 14:11 GMT
وفي 19 يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ‏استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
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