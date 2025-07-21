https://sarabic.ae/20250721/باراك-يجب-محاسبة-الحكومة-السورية-بشأن-أحداث-السويداء-1102866714.html
باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية بشأن أحداث السويداء
باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية بشأن أحداث السويداء
سبوتنيك عربي
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T10:28+0000
2025-07-21T10:28+0000
2025-07-21T10:28+0000
أخبار سوريا اليوم
السويداء
الحكومة السورية
محاسبة
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب "إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة"، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل".وتابع باراك: "هناك حكومة سورية قائمة يجب أن تحاسب، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تمنح مسؤولياتها لتؤدي دورها، خاصة في ظل ضعف التواصل بين المكونات المختلفة داخل البلاد".وكان أعلن باراك، مساء أمس الأحد، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف كافة حيز التنفيذ في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
https://sarabic.ae/20250721/عمليات-تبادل-للمحتجزين-ليلة-ساخنة-في-السويداء-ودمشق-1102861137.html
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أخبار سوريا اليوم, السويداء, الحكومة السورية, محاسبة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السويداء, الحكومة السورية, محاسبة, العالم العربي
باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية بشأن أحداث السويداء
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مبينا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".
ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب "إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة
"، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل".
وأضاف: "ما حدث في سوريا كان فظيعا ولا يمكن تصوره، لكن الأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع توحيد هذه القضايا".
وتابع باراك: "هناك حكومة سورية
قائمة يجب أن تحاسب، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تمنح مسؤولياتها لتؤدي دورها، خاصة في ظل ضعف التواصل بين المكونات المختلفة داخل البلاد".
وتأتي تصريحات باراك، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة السويداء هدوءا حذرا عقب أسبوع دام، شهد اشتباكات عنيفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
وكان أعلن باراك، مساء أمس الأحد، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار
بين الأطراف كافة حيز التنفيذ في محافظة السويداء جنوبي سوريا.