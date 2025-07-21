https://sarabic.ae/20250721/عمليات-تبادل-للمحتجزين-ليلة-ساخنة-في-السويداء-ودمشق-1102861137.html
عمليات تبادل للمحتجزين... ليلة ساخنة في السويداء ودمشق
عمليات تبادل للمحتجزين... ليلة ساخنة في السويداء ودمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن قوافل الحكومة السورية دخلت إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين من داخل المدينة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T07:19+0000
2025-07-21T07:19+0000
2025-07-21T07:19+0000
أخبار سوريا اليوم
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جاء ذلك بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السورية، كما وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات المقبلة.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الدالاتي: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".دعوات لتكثيف المساعدات الإنسانيةوفي سياق متصل، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، أن الأولوية في المحافظة هي لتلبية الحاجة الإنسانية والاستجابة العاجلة للنداءات داخل المدينة، في ظل النقص الكبير في المواد الإغاثية والخدمات الأساسية نتيجة تضرر البنية التحتية.اتصالات دولية لاحتواء الوضعوناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في سوريا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك.وقال مصدر دبلوماسي: "خلال المحادثات، نوقش الوضع في سوريا، وجرى تقييم للاجتماعات التي عقدت في عمّان بشأن الوضع في جنوب سوريا".وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".خسائر بشرية فادحة طالت الجميعوارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة تناقلتها وسائل الإعلام.كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.تعاطف كبير مع الضحاياوأبدى العديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه، عن التضامن مع ضحايا السويداء.وأعرب العديد من الفنانين السوريين، منذ اندلاع أحداث السويداء، عن تعاطفهم مع الضحايا في المحافظة الجنوبية السورية، داعين إلى إرساء السلام ووقف القتال، وكان آخرهم مهند قطيش وعبد الحكيم قطيفان.وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".مبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريينتصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
https://sarabic.ae/20250721/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإشعال-حرب-أهلية-في-سوريا-لطرد-تركيا-منها-1102860032.html
https://sarabic.ae/20250720/الداخلية-السورية-تعلن-الإفراج-عن-عائلات-البدو-المحتجزة-بمحافظة-السويداء-1102858069.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
عمليات تبادل للمحتجزين... ليلة ساخنة في السويداء ودمشق
أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن قوافل الحكومة السورية دخلت إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين من داخل المدينة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السورية، كما وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الدالاتي: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".
وأضاف: "نؤكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".
دعوات لتكثيف المساعدات الإنسانية
وفي سياق متصل، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، أن الأولوية في المحافظة هي لتلبية الحاجة الإنسانية والاستجابة العاجلة للنداءات داخل المدينة، في ظل النقص الكبير في المواد الإغاثية والخدمات الأساسية نتيجة تضرر البنية التحتية.
وأوضح البكور في تصريح لـ"سانا"، أن المحافظة كثفت من جهودها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن التواصل قائم مع عدد من المرجعيات بهذا الخصوص.
اتصالات دولية لاحتواء الوضع
وناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
، الوضع في سوريا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك.
وقال مصدر دبلوماسي: "خلال المحادثات، نوقش الوضع في سوريا، وجرى تقييم للاجتماعات التي عقدت في عمّان بشأن الوضع في جنوب سوريا".
وأعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، يوم أمس الأحد، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".
وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".
خسائر بشرية فادحة طالت الجميع
وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة تناقلتها وسائل الإعلام.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان في عداد القتلى، 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر.
كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.
وأبدى العديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه، عن التضامن مع ضحايا السويداء.
وأعرب العديد من الفنانين السوريين
، منذ اندلاع أحداث السويداء، عن تعاطفهم مع الضحايا في المحافظة الجنوبية السورية، داعين إلى إرساء السلام ووقف القتال، وكان آخرهم مهند قطيش وعبد الحكيم قطيفان.
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".