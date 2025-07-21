https://sarabic.ae/20250721/عمليات-تبادل-للمحتجزين-ليلة-ساخنة-في-السويداء-ودمشق-1102861137.html

عمليات تبادل للمحتجزين... ليلة ساخنة في السويداء ودمشق

عمليات تبادل للمحتجزين... ليلة ساخنة في السويداء ودمشق

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن قوافل الحكومة السورية دخلت إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين من داخل المدينة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T07:19+0000

2025-07-21T07:19+0000

2025-07-21T07:19+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102837381_16:0:1735:967_1920x0_80_0_0_20b67447626ffe6bcdd9bd6151ec28a9.png

جاء ذلك بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السورية، كما وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات المقبلة.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الدالاتي: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".دعوات لتكثيف المساعدات الإنسانيةوفي سياق متصل، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، أن الأولوية في المحافظة هي لتلبية الحاجة الإنسانية والاستجابة العاجلة للنداءات داخل المدينة، في ظل النقص الكبير في المواد الإغاثية والخدمات الأساسية نتيجة تضرر البنية التحتية.اتصالات دولية لاحتواء الوضعوناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في سوريا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك.وقال مصدر دبلوماسي: "خلال المحادثات، نوقش الوضع في سوريا، وجرى تقييم للاجتماعات التي عقدت في عمّان بشأن الوضع في جنوب سوريا".وقال باراك، في بيان له، إن "الخطوة الأساسية التالية هي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين"، مؤكدا أنه "يجري حالياً الإعداد لترتيباتها اللوجستية".خسائر بشرية فادحة طالت الجميعوارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة تناقلتها وسائل الإعلام.كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.تعاطف كبير مع الضحاياوأبدى العديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه، عن التضامن مع ضحايا السويداء.وأعرب العديد من الفنانين السوريين، منذ اندلاع أحداث السويداء، عن تعاطفهم مع الضحايا في المحافظة الجنوبية السورية، داعين إلى إرساء السلام ووقف القتال، وكان آخرهم مهند قطيش وعبد الحكيم قطيفان.وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".مبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريينتصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟

https://sarabic.ae/20250721/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإشعال-حرب-أهلية-في-سوريا-لطرد-تركيا-منها-1102860032.html

https://sarabic.ae/20250720/الداخلية-السورية-تعلن-الإفراج-عن-عائلات-البدو-المحتجزة-بمحافظة-السويداء-1102858069.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي