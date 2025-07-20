https://sarabic.ae/20250720/مصدر-فيدان-ناقش-الوضع-في-سوريا-مع-المبعوث-الخاص-لترامب-1102852422.html
مصدر: فيدان ناقش الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص لترامب
مصدر: فيدان ناقش الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص لترامب
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في سوريا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T19:12+0000
2025-07-20T19:12+0000
2025-07-20T19:12+0000
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ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في سوريا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك.وأضاف المصدر: "خلال المحادثات، نوقش الوضع في سوريا، وجرى تقييم للاجتماعات التي عقدت في عمّان بشأن الوضع في جنوب سوريا".وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، يوم أمس السبت، مباحثات ثلاثية تناولت الأوضاع في سوريا.كما ناقش المجتمعون جهود تثبيت وقف إطلاق النار، الذي أنجز فجر اليوم، حول محافظة السويداء السورية حقنًا للدم السوري وحفاظًا على سلامة المواطنين.وخلال اللقاء، أكد الصفدي وباراك دعمهما لاتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المبذولة من أجل تطبيقه، وفقا لوزارة الخارجية الأردنية.كما شددا على وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، مشدّدين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.وبدأت إسرائيل، بضغط من الدروز في أراضيها، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250720/أمريكا-تعلن-الاتفاق-على-وقف-إطلاق-النار-في-محافظة-السويداء-1102847447.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, تدخل تركيا في سوريا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, تدخل تركيا في سوريا, أخبار سوريا اليوم
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في سوريا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك.
وأشار مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن فيدان أجرى محادثات هاتفية مع شيباني وباراك، اليوم الأحد.
وأضاف المصدر: "خلال المحادثات، نوقش الوضع في سوريا، وجرى تقييم للاجتماعات التي عقدت في عمّان بشأن الوضع في جنوب سوريا".
وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، يوم أمس السبت، مباحثات ثلاثية تناولت الأوضاع في سوريا.
كما ناقش المجتمعون جهود تثبيت وقف إطلاق النار، الذي أنجز فجر اليوم، حول محافظة السويداء السورية حقنًا للدم السوري وحفاظًا على سلامة المواطنين.
وخلال اللقاء، أكد الصفدي وباراك دعمهما لاتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المبذولة من أجل تطبيقه، وفقا لوزارة الخارجية الأردنية.
كما شددا على وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، مشدّدين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.
واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.
ودخلت قوات من الأمن العام السوري والجيش السوري إلى المدينة، في 15 يوليو الجاري، لكن الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا، أعلنت عن "وجود انتهاكات جسيمة بحق أبناء الطائفة" وطالبت بحماية دولية عاجلة لوقفها.
وبدأت إسرائيل، بضغط من الدروز في أراضيها، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.