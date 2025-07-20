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فنانون سوريون يعلنون تضامنهم مع السويداء
فنانون سوريون يعلنون تضامنهم مع السويداء
سبوتنيك عربي
أعلن العديد من الفنانين السوريين، منذ اندلاع أحداث السويداء، عن تعاطفهم مع الضحايا في المحافظة الجنوبية السورية، داعين إلى إرساء السلام ووقف القتال. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T07:12+0000
2025-07-20T08:12+0000
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وخاطب الممثل السوري مهند قطيش، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، واصفا إياه بـ"رئيس ما تبقى من سوريا"، وقال: "تكلمت عن الوحدة فافترقنا، تكلمت عن الكرامة فتمت إهانتنا، تكلمت عن الحرية فتم إسكاتنا، قلتم أنكم ثوار ولكن الثوار لا يحملون أدوات الذل".وذكّر قطيش، الشرع بقانون "قيصر"، وقال أن الضحايا اليوم كلهم "قياصرة".بدوره، نشر الممثل المخضرم عبد الحكيم قطيفان، عبر حسابه على "فيسبوك" (فيسبوك وإنستغرام والتطبيقات التابعة لشركة "ميتا" محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "سامحونا يا كل الشهداء".وأضاف: "يا كل المهجرين والحالمين وثوار الحرية والكرامة والمواطنة، سامحونا يا من صرختم، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، سامحينا يا كل ساحات الحرية".وترحم قطيفان على كل الأرواح، وعبر عن صادق العزاء والمواساة والصبر لقلوب أهل وذوي الضحايا.واختتم الفنان قطيفان منشوره، بنشر وسم "افتحوا المعابر للسويداء، الغذاء للسويداء، الدواء للسويداء، المحروقات للسويداء، إغاثة السويداء كل السويداء".مبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريين
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

فنانون سوريون يعلنون تضامنهم مع السويداء

07:12 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 08:12 GMT 20.07.2025)
© Sputnik . Social Media Imagesالفنان السوري مهند قطيش
الفنان السوري مهند قطيش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Social Media Images
تابعنا عبر
أعلن العديد من الفنانين السوريين، منذ اندلاع أحداث السويداء، عن تعاطفهم مع الضحايا في المحافظة الجنوبية السورية، داعين إلى إرساء السلام ووقف القتال.
وخاطب الممثل السوري مهند قطيش، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، واصفا إياه بـ"رئيس ما تبقى من سوريا"، وقال: "تكلمت عن الوحدة فافترقنا، تكلمت عن الكرامة فتمت إهانتنا، تكلمت عن الحرية فتم إسكاتنا، قلتم أنكم ثوار ولكن الثوار لا يحملون أدوات الذل".

وتابع: "قلتم أنكم مجاهدون، في سبيل من؟ في سبيل الوطن؟ ساحاته أصبحت حربا أو دور عزاء، في سبيل الكرامة؟ كرامة السوريين تهان في كل أنحاء سوريا، في سبيل المستقبل؟ لا أحد يعلم إن كان سيبقى حيا ليتكلم عنه".

وذكّر قطيش، الشرع بقانون "قيصر"، وقال أن الضحايا اليوم كلهم "قياصرة".
بدوره، نشر الممثل المخضرم عبد الحكيم قطيفان، عبر حسابه على "فيسبوك" (فيسبوك وإنستغرام والتطبيقات التابعة لشركة "ميتا" محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "سامحونا يا كل الشهداء".
وأضاف: "يا كل المهجرين والحالمين وثوار الحرية والكرامة والمواطنة، سامحونا يا من صرختم، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، سامحينا يا كل ساحات الحرية".

وقال: "أشعر بأن روحي حزينة وما بعرف إذا بقيان أي معنى لـ"إرفع راسك فوق أنت سوري حر".

وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
بريطانيا: نشعر بالهلع من أحداث العنف في السويداء
أمس, 19:59 GMT
وترحم قطيفان على كل الأرواح، وعبر عن صادق العزاء والمواساة والصبر لقلوب أهل وذوي الضحايا.
واختتم الفنان قطيفان منشوره، بنشر وسم "افتحوا المعابر للسويداء، الغذاء للسويداء، الدواء للسويداء، المحروقات للسويداء، إغاثة السويداء كل السويداء".
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