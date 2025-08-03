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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية أمنية داخل سوريا ومصادرة أسلحة

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية أمنية داخل سوريا ومصادرة أسلحة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته لأربعة أهداف بشكل متزامن ومصادرة أسلحة في جنوب سوريا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T08:35+0000

2025-08-03T08:35+0000

2025-08-03T09:48+0000

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن الجيش داهم 4 أهداف في جنوب سوريا وعثر على وسائل قتالية فيها وصادرها.وقال أدرعي في بيان عسكري له أنه "خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت من مداهمة المواقع المستهدفة ومصادرة الأسلحة الموجودة فيها، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو اشتباكات خلال العملية.وتأتي هذه التطورات في وقت تُواصل فيه القوات الإسرائيلية تمركزها في 9 نقاط كاملة داخل جنوب سوريا، منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر 2024.ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه العمليات تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى "أطراف معادية" قد تستخدمها في شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة.ويدعي الجيش في بيانه بأن انتشار قواته يعود إلى حماية مواطني دولة إسرائيل.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء جنوب سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار