https://sarabic.ae/20250802/لجنة-التحقيق-في-أحداث-السويداء-تصدر-بيانها-الأول-1103308210.html
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تصدر بيانها الأول
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تصدر بيانها الأول
سبوتنيك عربي
عقدت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء، مساء اليوم السبت، اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل مظهر الويس 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T18:10+0000
2025-08-02T18:10+0000
2025-08-02T18:10+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "وزير العدل مظهر الويس أكد على أعضاء اللجنة العمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين"، مبيناً أن "نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري".وأضافت الوكالة أن "اللجنة اختارت القاضي حاتم النعسان رئيساً والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً وخصصت مقراً دائماً للجنة داخل وزارة العدل". وتابعت: "اللجنة ستفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين".وأوضح رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، أن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في السويداء ودرعا والأهالي المتضررين وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة.ووفقا للجنة التحقيق، فإن "رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية جرم ويمكن محاسبة مرتكبيه قانونياً"، مؤكدة أنه "يحق للدولة قانونياً مفاوضة إسرائيل أو أي طرف آخر لكن توقيع اتفاقية نهائية تحتاج إلى موافقة مجلس الشعب".وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
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أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تصدر بيانها الأول
عقدت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء، مساء اليوم السبت، اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل مظهر الويس
وأفادت وكالة
الأنباء السورية - سانا، بأن "وزير العدل مظهر الويس أكد على أعضاء اللجنة العمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين"، مبيناً أن "نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري".
وأضافت الوكالة أن "اللجنة اختارت القاضي حاتم النعسان رئيساً والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً وخصصت مقراً دائماً للجنة داخل وزارة العدل".
وتابعت: "اللجنة ستفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين".
وأوضح رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، أن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في السويداء ودرعا والأهالي المتضررين وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة.
ووفقا للجنة التحقيق
، فإن "رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية جرم ويمكن محاسبة مرتكبيه قانونياً"، مؤكدة أنه "يحق للدولة قانونياً مفاوضة إسرائيل أو أي طرف آخر لكن توقيع اتفاقية نهائية تحتاج إلى موافقة مجلس الشعب".
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.