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وزارة العدل السورية تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
وزارة العدل السورية تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة العدل السورية، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وتحدد من بين مهامها إحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T18:20+0000
2025-07-31T18:20+0000
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وذكرت العدل السورية، في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بناء على أحكام السلطة القضائية، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، ومقتضيات المصلحة الوطنية، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة".وتم تحديد مهام اللجنة بما يلي:واختتمت الوزارة بيانها: ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي بمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار السويداء
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار السويداء

وزارة العدل السورية تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة

18:20 GMT 31.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء
مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
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أصدرت وزارة العدل السورية، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وتحدد من بين مهامها إحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
وذكرت العدل السورية، في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بناء على أحكام السلطة القضائية، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، ومقتضيات المصلحة الوطنية، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة".
وتم تحديد مهام اللجنة بما يلي:
أولا: كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث.
ثانيا: التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون.
ثالثا: إحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
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08:28 GMT
واختتمت الوزارة بيانها: ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي بمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
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