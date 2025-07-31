https://sarabic.ae/20250731/جدل-في-سوريا-بعد-وفاة-شاب-عاد-إلى-البلاد-من-ألمانيا-1103232170.html
جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا
جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا
سبوتنيك عربي
أثارت وفاة الشاب السوري يوسف اللباد، في العاصمة دمشق جدلا واسعا، بسبب التضارب بين الرواية الرسمية، والمعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهام... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T13:25+0000
2025-07-31T13:25+0000
2025-07-31T13:25+0000
أخبار سوريا اليوم
دمشق
السويداء
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096844689_0:988:2048:2140_1920x0_80_0_0_bf0047ac8d05df2b92bee9154ba74cd5.jpg
وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية: "الشاب دخل المسجد وهو في حالة نفسية غير مستقرة، وأن كاميرات المراقبة وثّقت تصرفات غير طبيعية قام بها داخل الجامع"، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سورية.وأضاف المصدر: "عناصر حماية المسجد احتجزوه في غرفة الحراسة بعد ملاحظة سلوكه، حيث قال إنه "آذى نفسه بأجسام صلبة، ما تسبب بإصابات بالغة"، مؤكدا أنه "تم استدعاء الإسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إنقاذه".في المقلب الاَخر، فنّدت عائلة يوسف اللباد ما قالته وزارة الداخلية، مؤكدة أن "اللباد اعتقل أثناء زيارته المسجد الأموي"، مشيرة إلى أنه" تم تسليم جثمانه بعد ساعات، وعليه آثار تعذيب واضحة من كدمات وجروح في مناطق مختلفة من جسده".وذكرت العائلة أن اللباد، وهو من أبناء حي القابون وأب لثلاثة أطفال، "عاد إلى دمشق قبل أيام، قادما من ألمانيا، وأنه يحمل الجنسية الألمانية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية"، مطالبة "بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه ووفاته".وأضاف الويس: "لقد وجهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق في هذه القضية، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين".وشدد الويس على أنه "لا أحد فوق القانون، وأن كل من تثبت إدانته لن يفلت من العقاب"، وأضاف: "تعمل الوزارة بكل جهد لضمان حقوق المواطنين وأمنهم وسلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق العدالة في هذه القضية وسواها".وبحسب وسائل إعلام سورية، "أطلقت مجموعة مسلحة النار في الهواء قبل أن تعتقل ثلجي وتنهال عليه بالضرب أمام أسرته"، مبينة أن الحادثة بدأت بملاسنة بين المسلحين وبين ثلجي، العائد من هولندا خلال الآونة الأخيرة، لتعود المجموعة بعد نحو ساعة وتنفذ الاعتقال.كما أن والد ثلجي، البالغ من العمر 80 عاما، تعرض هو الآخر للضرب أثناء محاولته التدخل، ما تسبب له بإصابة مباشرة، دون أي مراعاة لكبر سنه أو وضعه الصحي، وتم توقيع تقرير طبي بحالته.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، الأسبوع الماضي، ضجت بحادثة مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاما) على يد عناصر الأمن العام الموجودين في قريته كرتو في ريف محافظة طرطوس، حيث قتل الشاب بعد اشتباك جسدي عنيف تعرض له من قبل عناصر الأمن. وأدان ناشطون استمرار تكرار هذه الحوادث بشكل غير مبرر، مطالبين السلطة بالتدخل وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.
https://sarabic.ae/20250726/لم-يعوي-جدل-في-سوريا-بعد-إعلان-سبب-مقتل-الشاب-أحمد-خضور-1103063885.html
https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-دمشق-مهتمة-بدعم-روسيا-لبناء-سوريا-موحدة-وقوية--عاجل-----1103218959.html
https://sarabic.ae/20250731/سموتريتش-يدعو-لإقامة-ممر-إنساني-لإدخال-الغذاء-والدواء-للدروز-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1103218448.html
https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الروسية-الاتصالات-مستمرة-مع-دمشق-بشأن-القواعد-الروسية-في-سوريا-1103210030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096844689_0:796:2048:2332_1920x0_80_0_0_68dea9ce87d282a7420716570207200d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, دمشق, السويداء, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, دمشق, السويداء, العالم العربي
جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا
أثارت وفاة الشاب السوري يوسف اللباد، في العاصمة دمشق جدلا واسعا، بسبب التضارب بين الرواية الرسمية، والمعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهام عائلة الشاب، الأجهزة الأمنية بتعذيبه في السجن ما أدى إلى وفاته.
وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية: "الشاب دخل المسجد وهو في حالة نفسية غير مستقرة، وأن كاميرات المراقبة وثّقت تصرفات غير طبيعية قام بها داخل الجامع"، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سورية.
وأضاف المصدر: "عناصر حماية المسجد احتجزوه في غرفة الحراسة بعد ملاحظة سلوكه
، حيث قال إنه "آذى نفسه بأجسام صلبة، ما تسبب بإصابات بالغة"، مؤكدا أنه "تم استدعاء الإسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إنقاذه".
وأكد المصدر أن الوزارة "فتحت تحقيقا شاملا لكشف جميع ملابسات الحادثة، وأن جميع العناصر الذين كانوا في الموقع وضمن الحراسة قد أحيلوا إلى التحقيق".
في المقلب الاَخر، فنّدت عائلة يوسف اللباد ما قالته وزارة الداخلية، مؤكدة أن "اللباد اعتقل أثناء زيارته المسجد الأموي"، مشيرة إلى أنه" تم تسليم جثمانه بعد ساعات، وعليه آثار تعذيب واضحة من كدمات وجروح في مناطق مختلفة من جسده
".
وذكرت العائلة أن اللباد، وهو من أبناء حي القابون وأب لثلاثة أطفال، "عاد إلى دمشق قبل أيام، قادما من ألمانيا، وأنه يحمل الجنسية الألمانية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية"، مطالبة "بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه ووفاته".
بالتوازي، قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، في تغريدة على "إكس": "نود أن نعرب عن تقديرنا لشعبنا على الغيرة والحرص والتفاعل الحار حول قضية المواطن المغدور يوسف اللباد، وإننا نتفهم الغضب الذي يبديه المواطنون تجاه هذه الحادثة الأليمة"، مؤكدا "الالتزام بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية دون أي محاباة أو تهاون".
وأضاف الويس: "لقد وجهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق في هذه القضية
، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين".
وشدد الويس على أنه "لا أحد فوق القانون، وأن كل من تثبت إدانته لن يفلت من العقاب"، وأضاف: "تعمل الوزارة بكل جهد لضمان حقوق المواطنين وأمنهم وسلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق العدالة في هذه القضية وسواها".
وفيما لا يزال الجدل محتدما حول ظروف وفاة اللباد، تداولت المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خبرا عن اعتقال الشاب عبد الرزاق ثلجي، أمس الأربعاء، في حي المزة في دمشق، من قبل من أشخاص يزعمون انتسابهم للأمن العام.
وبحسب وسائل إعلام سورية، "أطلقت مجموعة مسلحة
النار في الهواء قبل أن تعتقل ثلجي وتنهال عليه بالضرب أمام أسرته"، مبينة أن الحادثة بدأت بملاسنة بين المسلحين وبين ثلجي، العائد من هولندا خلال الآونة الأخيرة، لتعود المجموعة بعد نحو ساعة وتنفذ الاعتقال.
كما أن والد ثلجي، البالغ من العمر 80 عاما، تعرض هو الآخر للضرب أثناء محاولته التدخل، ما تسبب له بإصابة مباشرة، دون أي مراعاة لكبر سنه أو وضعه الصحي، وتم توقيع تقرير طبي بحالته.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، الأسبوع الماضي، ضجت بحادثة مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاما) على يد عناصر الأمن العام الموجودين في قريته كرتو في ريف محافظة طرطوس، حيث قتل الشاب بعد اشتباك جسدي عنيف تعرض له من قبل عناصر الأمن. وأدان ناشطون استمرار تكرار هذه الحوادث بشكل غير مبرر، مطالبين السلطة بالتدخل وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.