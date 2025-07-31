https://sarabic.ae/20250731/جدل-في-سوريا-بعد-وفاة-شاب-عاد-إلى-البلاد-من-ألمانيا-1103232170.html

جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا

جدل في سوريا بعد وفاة شاب عاد إلى البلاد من ألمانيا

سبوتنيك عربي

أثارت وفاة الشاب السوري يوسف اللباد، في العاصمة دمشق جدلا واسعا، بسبب التضارب بين الرواية الرسمية، والمعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهام... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T13:25+0000

2025-07-31T13:25+0000

2025-07-31T13:25+0000

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وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية: "الشاب دخل المسجد وهو في حالة نفسية غير مستقرة، وأن كاميرات المراقبة وثّقت تصرفات غير طبيعية قام بها داخل الجامع"، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سورية.وأضاف المصدر: "عناصر حماية المسجد احتجزوه في غرفة الحراسة بعد ملاحظة سلوكه، حيث قال إنه "آذى نفسه بأجسام صلبة، ما تسبب بإصابات بالغة"، مؤكدا أنه "تم استدعاء الإسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إنقاذه".في المقلب الاَخر، فنّدت عائلة يوسف اللباد ما قالته وزارة الداخلية، مؤكدة أن "اللباد اعتقل أثناء زيارته المسجد الأموي"، مشيرة إلى أنه" تم تسليم جثمانه بعد ساعات، وعليه آثار تعذيب واضحة من كدمات وجروح في مناطق مختلفة من جسده".وذكرت العائلة أن اللباد، وهو من أبناء حي القابون وأب لثلاثة أطفال، "عاد إلى دمشق قبل أيام، قادما من ألمانيا، وأنه يحمل الجنسية الألمانية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية"، مطالبة "بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه ووفاته".وأضاف الويس: "لقد وجهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق في هذه القضية، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين".وشدد الويس على أنه "لا أحد فوق القانون، وأن كل من تثبت إدانته لن يفلت من العقاب"، وأضاف: "تعمل الوزارة بكل جهد لضمان حقوق المواطنين وأمنهم وسلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق العدالة في هذه القضية وسواها".وبحسب وسائل إعلام سورية، "أطلقت مجموعة مسلحة النار في الهواء قبل أن تعتقل ثلجي وتنهال عليه بالضرب أمام أسرته"، مبينة أن الحادثة بدأت بملاسنة بين المسلحين وبين ثلجي، العائد من هولندا خلال الآونة الأخيرة، لتعود المجموعة بعد نحو ساعة وتنفذ الاعتقال.كما أن والد ثلجي، البالغ من العمر 80 عاما، تعرض هو الآخر للضرب أثناء محاولته التدخل، ما تسبب له بإصابة مباشرة، دون أي مراعاة لكبر سنه أو وضعه الصحي، وتم توقيع تقرير طبي بحالته.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، الأسبوع الماضي، ضجت بحادثة مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاما) على يد عناصر الأمن العام الموجودين في قريته كرتو في ريف محافظة طرطوس، حيث قتل الشاب بعد اشتباك جسدي عنيف تعرض له من قبل عناصر الأمن. وأدان ناشطون استمرار تكرار هذه الحوادث بشكل غير مبرر، مطالبين السلطة بالتدخل وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

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